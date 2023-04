Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag beginnt für Kinder und Jugendliche in der Südwestpfalz wieder der Schulalltag. So manch Erwachsener erinnert sich an die Zeit gerne zurück – andere eher mit Grauen. Die RHEINPFALZ hat drei Pirmasenser nach ihren Erinnerungen gefragt.

Wawi-Vorstand Richard Müller

Herr Müller, erste Reihe oder letzte Bank?

Ehrlicherweise letzte Bank bis ich vom Klassenlehrer in die erste Reihe gesetzt wurde. Hat