Thomas Heckmann, Schulleiter Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn:

„Einem Kind zu sagen, dass es das Christkind nicht gibt, ist schon ein kleiner Seelenzerstörer. Von daher würde ich warten, bis es diese Frage selbst in den Raum wirft und es nicht ohne Anlass aufklären und ihm seine Vorstellung damit entzaubern. Viele Kinder halten das Christkind für eine echte Gestalt und haben eine gewisse Vorstellung von ihm, die sich im Laufe der Zeit auch von selbst verändert. Sind dem Kind Zweifel an der Existenz des Christkinds gekommen, kann man ihm erklären, dass die Vorstellung vom Christkind mit Jesus Christus zusammenhängt, der als Geschenk Gottes wie ein Engel auf die Erde geschickt wurde. Auch er hat, wie das Christkind, das die Geschenke bringt, den Menschen Freude bereitet. Dem Kind würde ich dann erklären, dass es vielen Menschen guttut, an Jesus Christus zu glauben.“