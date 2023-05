Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bienen machen sich hervorragend für das Firmenimage. In der Südpfalz leihen sich Unternehmen Bienenvölker gegen Entgelt von einem Imker und postieren die Bienenkästen werbewirksam auf ihrem Gelände. So polieren sie ihre Umweltbilanz auf. In Pirmasens setzen die Firmen mehr auf Partnerschaften mit Imkern.

Das Prinzip der Leihbienen ist in Pirmasens noch unbekannt. Jaana Schnell, Leiterin des IHK-Dienstleistungszentrums in der Adam-Müller-Straße, war von der RHEINPFALZ-Anfrage überrascht