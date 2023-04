Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pirmasenser sind zwiegespalten – zumindest in Bezug auf die Attraktivität ihrer Innenstadt. Bei einer repräsentativen Umfrage beurteilte die Hälfte der Teilnehmer das Angebot positiv. Am rechten und linken Rand des Parteienspektrums gab es jedoch deutliche Abweichungen.

Der Einzelhandel leidet. Corona hat seine Spuren auch in Pirmasens hinterlassen. In vielen Unternehmen und in der Gastronomie ist der Umsatz spürbar eingebrochen. Der Pandemie geschuldet finden