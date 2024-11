Pirmasens liegt der Natur- und Artenschutz am Herzen: Deshalb werden die kommunalen Grünflächen nach ökologischen Gesichtspunkten angelegt und gepflegt. Pestizide und Torf sind tabu. Geht es um Biodiversität und Nachhaltigkeit, ist die Horebstadt auf dem richtigen Weg.

Davon zeugt die Auszeichnung „StadtGrün naturnah“, die Pirmasens im Herbst 2020 erhalten hat – und die sie sich nun durch eine erfolgreiche Rezertifizierung erneut im Silber-Status sicherte. Zum begehrten Label in Gold haben gerade einmal 17 Punkte gefehlt. Mit dem Gütesiegel „StadtGrün naturnah“ zeichnet das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ die mannigfachen Bestrebungen der Verwaltung für ein ökologisches Grünflächenmanagement aus. Robert Spreter, Geschäftsführer des Vereins „Kommunen für biologische Vielfalt“, überreicht Bürgermeister Michael Maas und André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes, im Rahmen der Fachtagung „Natur in der Stadt“ am Donnerstag in der Alten Post die Urkunde zur Rezertifizierung des Gütesiegels „StadtGrün naturnah“ in Silber.

„Ich freue mich, dass wir mit unserem zielgerichteten Konzept die Jury erneut überzeugen konnten“, kommentiert Bürgermeister Michael Maas die erfolgreiche Rezertifizierung. Pirmasens werde auch in Zukunft die kommunalen Grünflächen naturnah pflegen, um die Artenvielfalt vor dem Hintergrund des Klimawandels dauerhaft zu stärken. „Die zweite Silber-Medaille in Folge ist auch ein starkes Signal, das die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter zur Steigerung der Biodiversität honoriert“, betont Maas. Gleichzeitig sei die wiederholte Auszeichnung Ansporn, vieles in den nächsten Jahren noch besser zu machen – nicht zuletzt im Hinblick auf die angestrebte Bewerbung der Stadt Pirmasens zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2032.

Über 10.000 Quadratmeter Blühwiesen im Stadtgebiet

Pirmasens fördert auf den innerstädtischen Flächen die Artenvielfalt, indem zum Beispiel im Straßenbegleitgrün oder in Parkanlagen artenreiche Wiesen angelegt wurden und absterbende Bäume als Lebensraum für Tiere erhalten werden. Basierend auf einer umfassenden Biodiversitätsstrategie gibt es heute auf knapp 10.500 Quadratmetern leuchtend bunte Blühwiesen im Stadtgebiet, auf denen sich Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten tummeln. Entlang von Wegen und Straßen wurden außerdem artenreiche Staudenbeete angelegt.

Im 436 Hektar Quadratmeter großen Stadtwald fördert und schützt die Kommune Insekten, Vögel und viele weitere Tiere sowie Pflanzen, indem sie über fünf Prozent der Waldfläche (rund 25 Hektar) einer natürlichen Entwicklung überlässt. Bereits seit 2001 ist der Pirmasenser Stadtwald nach den strengen Kriterien des Vereins „PEFC Deutschland“ für eine ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung zertifiziert. Daneben werden Bürger aktiv bei Grünprojekten eingebunden und durch Patenschaften sowie Umweltbildungsangebote zum Thema Natur sensibilisiert.

Essbare Stadt soll ausgeweitet werden

Um das Label auch nach 2027 tragen zu dürfen, sind zahlreiche weitere Maßnahmen geplant, unter anderem die Verwendung lokaler Pflanzenkohle in Baumsubstraten, die Offenhaltung von Hangflächen durch extensive Beweidung mit Ziegen sowie die Ausweitung des Konzeptes „Essbare Stadt“ und eine weitere Entsiegelung kommunaler Grundstücke. In dem mehrstufigen Verfahren wurden die teilnehmenden Kommunen ein Jahr lang eng von dem Projektbüro „StadtGrün naturnah“ begleitet. Gemeinsam wurde analysiert, wie die städtischen Grünflächen weiter ökologisch aufgewertet werden können und welche Stärken und Potenziale Pirmasens bereits jetzt schon auszeichnen.

Pirmasenser, die sich für die biologische Vielfalt in der Stadt einsetzen möchten, finden vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel als Pate für eine Grünfläche oder Baumscheibe vor der eigenen Haustür. Zudem gibt es die Möglichkeit, beim Pflanzwettbewerb „Pirmasens blüht auf“ insektenfreundliche Oasen auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse zu schaffen.