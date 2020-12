Karl Heinz Bär, hauptamtlicher Stadtfeuerwehrinspekteur:

„Geht Feuer auf den Adventskranz oder Weihnachtsbaum über, sollten Löschversuche nur unternommen werden, wenn dabei niemand verletzt wird. Ist das nicht möglich, sollte der Raum, in dem es brennt, schnell verschlossen werden, und alle Personen sollten das Haus verlassen und die Feuerwehr unter 112 benachrichtigen. Auch andere Parteien des Hauses müssen dringend über das Feuer im Haus informiert werden. Damit es allerdings erst gar nicht so weit kommt und die Adventszeit weiterhin besinnlich und gemütlich bleibt, gibt es ein paar Regeln zu beachten: Brennende Kerzen sollten nie unbeobachtet sein. Will man den Raum verlassen, werden die Kerzen zuvor gelöscht. Der Adventskranz muss zudem sicher auf einer ebenen Fläche stehen und darf nicht wackeln. Zusätzlich ist es sinnvoll den Adventskranz auf einer nicht brennbaren Unterlage zu platzieren. Kinder und Tiere sollten auf keinen Fall allein mit den brennenden Kerzen sein. Zum einen besteht die Gefahr, dass sie die Kerzen umwerfen, zum anderen kann es natürlich passieren, dass sie sich an den offenen Flammen verletzten. Und: Abgebrannte Kerzen sollten unbedingt rechtzeitig ausgewechselt werden, bevor sie in Kontakt mit dem Kranz kommen“.