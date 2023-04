Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Oktober hat in Pirmasens ein Mc Donald’s eröffnet. Die Betreiber bezeichnen es als das modernste in Deutschland. Die RHEINPFALZ hat das Restaurant am Donnerstag getestet.

Wie viel Andrang herrscht um die Mittagszeit bei Mc Donald’s?

20 Minuten nach 12 Uhr ist auf dem Parkplatz keine Stellfläche frei. Nach zwei Runden auf dem Gelände, fährt eine