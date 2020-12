Michael Ertl, Diplom-Psychologe aus Pirmasens:

„Zunächst sollten Sie darauf achten, dass die Weihnachtsfeiertage mit Einladungen und Ritualen, die dazu gehören, gut vorbereitet sind. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir ein Fest gemeinsam mit unseren Lieben feiern wollen. Trotz Corona sollten Sie sich nicht abschirmen, sondern das Fest im Rahmen der derzeitigen Bestimmungen begehen. Zwischendurch kann man Stress abbauen, indem man sich bewegt und das Auto einfach mal stehen lässt. Am besten können Sie sich dem Weihnachtsstress entziehen, indem Sie in die Natur gehen. Wir haben schließlich den wunderschönen Pfälzerwald vor der Haustür. Während der Feiertage kann man sich auch seinem Hobby zuwenden oder sich ein neues Hobby suchen. Zu viel Fernsehen schauen oder lange am Computer sitzen ist kontraproduktiv. Eher geeignet sind gute Bücher oder Instrumente zum Musizieren. Da kulturelle Veranstaltungen leider auch an Weihnachten ausfallen müssen, eignet sich auch mal wieder ein Besuch im Gottesdienst“.

Adventskalender

Heilig Abend ist am 24. Dezember. Das steht fest. Bis es jedoch so weit ist, stellen sich noch einige Fragen. Im Adventskalender der „Pirmasenser Rundschau“ werden sie bis Weihnachten täglich von Experten beantwortet.