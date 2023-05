Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Typisch Frau, typisch Mann. Was ist d as eigentlich? Geschlechterstereotypen spielen in vielen Berufen oft noch eine große Rolle. Die RHEINPFALZ hat mit zwei jungen Südwestpfälzern gesprochen, was sie Vorurteilen gegen ihre Ausbildung entgegnen

Männer sind in technischen Berufen in der Überzahl, Frauen sind dafür in den sozialen Berufen stark vertreten – das geht aus eigentlich jeder Statistik hervor, die klassische Rollenbilder