Frankreichliebhaber Peter Schiel wollte bei der Rückreise aus der Bretagne alles richtig machen. Mit einem frischen Corona-Testergebnis kam er in Pirmasens an, wollte sich beim Gesundheitsamt die Quarantäne aufheben lassen und scheiterte an der Sprache.

Sein Testzeugnis war in französischer Sprache verfasst. Das Gesundheitsamt darf aber nur deutsche oder englische Zeugnisse annehmen, selbst wenn auf dem Gesundheitsamt ein Mitarbeiter, der des Französischen mächtig ist, das Zeugnis übersetzen könnte. Peter Schiel musste also noch mal testen und ist mehr als verärgert.

Wie seit vielen Jahren schon weilte Schiel mit seiner Frau in der Bretagne, genauer gesagt in der Region Finistère. Bei der Hinreise war die Bretagne noch kein Risikogebiet, das wurde erst von der Bundesregierung deklariert, als Schiel schon dort war. Große Angst hatte der Pirmasenser ohnehin nicht, da die Region Finistère ähnlich niedrige Infektionszahlen habe wie die Pfalz, wie Schiel telefonisch der RHEINPFALZ erklärte. Für die Rückreise hatte sich der frühere Kulturdezernent der Stadtverwaltung einen vermeintlich sicheren Weg ausgewählt, um alle Corona-Verordnungen penibelst zu erfüllen. Auf eigene Kosten ließ sich das Ehepaar Schiel in einem anerkannten Labor in der Bretagne auf Covid-19 testen, was 150 Euro kostete. Anschließend ging es auf die Nonstop-Rückreise nach Pirmasens.

„Wenn ich über London eingereist wäre ...“

Noch während der Fahrt habe er elektronisch die Entwarnung des Labors erhalten, dass er und seine Frau nicht infiziert seien. Mit diesem Testergebnis wollte Schiel schließlich beim Gesundheitsamt die offizielle Aufhebung seiner eigentlich fälligen Quarantäne erreichen, doch dort wollte niemand sein Testzeugnis anerkennen. Schiel musste erneut zum Test in Pirmasens antreten, was ihn maßlos ärgert. „Wenn ich über London eingereist wäre und mich dort hätte testen lassen, wäre alles perfekt gewesen. Das kann doch nicht sein. Wir sind hier in Europa“, moniert Schiel.

Und so antworten der Kreis und das Land

Bei der Kreisverwaltung war deren Sprecher André Schattner untröstlich und verwies auf eine Landesverordnung, an die sich das Gesundheitsamt halten müsse. „Das hat nichts damit zu tun, dass hier niemand französisch sprechen würde“, versicherte Schattner. Das Gesundheitsamt sei an die Verordnung des Landes gebunden.

Beim Land wird auf Anfrage auf den Bund verwiesen. Kathrin Rümpelein von der Pressestelle des Mainzer Gesundheitsministerium zitiert die elfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz und deren Paragrafen 20, wonach das ärztliche Zeugnis zwingend in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein müsse. Auf die Frage, wieso ausgerechnet in einem Bundesland mit drei französischsprachigen Nachbarn nicht auch die französische Sprache erlaubt sein kann, meinte Rümpelein, dass die Regelung auf der damaligen Muster-Verordnung des Bundes beruhe, die offenbar ungeprüft von den Mitarbeitern des Landesministeriums übernommen wurde. „Rheinland-Pfalz wird seine Rechtslage überprüfen und gegebenenfalls anpassen, sobald das Bundeskabinett die neue Musterverordnung und die Test- und Quarantänestrategie für Reiserückkehrer beschlossen hat“, sagt Rümpelein.

„Das ist ja wie im Tollhaus“, kommentiert Peter Schiel die ministerielle Auskunft.