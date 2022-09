Das Bundeskabinett hat das neue Bürgergeld beschlossen. Wie denken Menschen aus der Region über den Hartz-IV-Nachfolger und die damit einhergehenden Reformen? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

Ab 2023 soll es 502 statt wie bisher 449 Euro zur Grundsicherung geben. Zudem sollen Leistungsempfänger in den ersten sechs Monaten – außer bei Meldeversäumnissen – nicht mehr sanktioniert werden. Danach sind Kürzungen von 30 Prozent erlaubt. Ein bisschen Vermögen und eine größere Wohnung sind in den ersten beiden Jahren ebenfalls erlaubt – ein Unding für Renate Schmitt . „Ich befürchte, dass so der Anreiz, überhaupt arbeiten zu gehen, verloren geht. Mit dem Bürgergeld öffnen wir dem Missbrauch Tür und Tor“, sagt sie. Der Wille, einen Job im Niedriglohnsektor anzunehmen, ist ihrer Meinung nach dann ebenfalls nicht mehr gegeben, da der Lohnabstand zu gering sei. „Arbeit lohnt sich dann einfach nicht mehr und die, die sowieso schon wenig verdienen, finanzieren das Bürgergeld dann auch noch mit“, so die Pirmasenserin.

Markus Koch hingegen findet es gut und richtig, dass Leistungsbezieher vor dem Hintergrund der Inflation ab Januar etwas mehr Geld in der Tasche haben sollen. „Diese rund 50 Euro sind dringend vonnöten, da die Preise immer weiter steigen werden. Auch für die SPD ist es gut, dass Hartz-IV endlich wegfällt“, sagt er. Koch findet es außerdem gut, dass die Sanktionen weitgehend gelockert werden, denn das bedeute letztendlich einen Vertrauensvorschuss für die Leistungsbezieher. „Die soziale Ungleichheit steigt in Deutschland immer mehr, da ist der angehobene Regelsatz auf keinen Fall zu viel“, findet Koch.

„Das ist nicht gerecht“

An den aufgehobenen Sanktionen stört sich hingegen Elmar Schorr . „Da animiert man die Leute regelrecht dazu, sich zuhause auf die faule Haut zu legen“, meint er. In Zeiten der Inflation müsse schließlich jeder schauen, wie er über die Runden kommt, nicht nur Arbeitslose. „Eine Familie mit Kindern, bei der beide Eltern arbeiten gehen, steht auch da und muss jeden Euro umdrehen. Mehr Lohn kriegen die Eltern trotzdem nicht. Gerecht ist das nicht“, findet Schorr.

Die Rentnerin Heidemarie Schumacher freut sich über die rund 50 Euro mehr für Menschen, die unverschuldet in eine Arbeitslosigkeit geraten sind. „Sie können über das Bürgergeld sehr froh sein, denn die Preise schießen ja schon länger durch die Decke“, sagt sie. „Wünschenswert wäre es nur, dass sie sich die paar Euro mehr auch gut einteilen. Denn schauen, wo wir bleiben, und unser Geld einteilen müssen wir alle“, sagt Schumacher.

„Arbeit muss sich lohnen“

Dass sich Arbeit lohnen muss, damit sich die Menschen bewegen, unterstreicht Petra Ulrich . Das Bürgergeld findet sie gut und schlecht zugleich. Schlecht findet sie vor allem, dass die Sanktionen weitgehend aufgehoben wurden. „Wer unverschuldet in Arbeitslosigkeit geraten ist, kommt auch schnell wieder raus. Wer nicht arbeiten gehen möchte, freut sich jetzt und bleibt weiterhin zuhause“, sagt sie.

Für die, die es wirklich brauchen, sei der angehobene Regelsatz der Grundsicherung gut, sagt wiederum Petra Friedewald . „Wer krankheitsbedingt in Arbeitslosigkeit geraten ist, kann einem leidtun. Für sie halte ich das Bürgergeld für eine gute Idee“, sagt sie. Mit 502 Euro zum Leben müsste eine alleinstehende Person ihrer Ansicht nach auch klarkommen. „Die Miete wird ja meistens übernommen, da sehe ich dann keine Probleme. Ich selbst bekomme eine schmale Witwenrente, da habe ich selbst unterm Strich auch nicht viel mehr“, so Friedewald.