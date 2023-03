Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den meisten Bereichen des alltäglichen Lebens ist die Maskenpflicht aufgehoben. Dennoch sieht man auch in Pirmasens hin und wieder Menschen, die nicht auf das Tragen einer Maske verzichten möchten. War die Abschaffung der Maskenpflicht sinnvoll und fühlen sich die Menschen nach zwei Jahren Pandemie mit einem Mundschutz einfach sicherer? Die RHEINPFALZ hat sich in der Stadt umgehört.

Das Ehepaar Sylvia und Dieter Pfeiffer hält es für sinnvoll, Mund und Nase zu bedecken, wenn in Innenräumen viel los ist. „Die Maskenpflicht hätte man nicht so früh