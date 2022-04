Während in Zweibrücken und anderen Städten die kommunalen Impfzentren wieder geschlossen werden, bleibt die Einrichtung auf dem Pirmasenser Messeareal noch geöffnet. Die dortige Zentrale Impfstelle in Halle 6C wird seit 30. November 2021 unter der Federführung des Städtischen Krankenhauses betrieben. Allerdings lässt der Andrang nach und die Impftage werden verkürzt. Im Dezember 2021 und Januar diesen Jahres wurde laut Stadt jeweils an fünf Tagen geimpft. Im Februar wurde das Angebot auf drei Tage reduziert. „Im Mai wird der Betrieb voraussichtlich auf zwei Tage reduziert. Danach wird die Lage neu bewertet“, teilt Rathaussprecher Maximilian Zwick auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Seit Januar 2021 wurden in Halle 6C (zunächst als Landesimpfzentrum und danach als Zentrale Impfstelle) bis zum 31. März diesen Jahres insgesamt 94 246 Impfungen durchgeführt, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die Messe Pirmasens GmbH erhält Mietzahlungen für die Halle 6C, die vom Land erstattet werden. Details zur Miete will das Rathaus nicht nennen.