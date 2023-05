Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In nur drei Jahren hat Salvatore Federico aus der Industriebrache der früheren Helmitin-Werke einen florierenden Gewerbepark gemacht. Fast alle der 31.000 Quadratmeter großen Immobilien seien mit neuen Betrieben besetzt. Federico will weitermachen. Zwei weiter e Objekte in Pirmasens hat er im Auge.

Im Verwaltungsgebäude seien noch vier Büros zu haben und der lange Gebäuderiegel an der Zweibrücker Straße suche ebenfalls noch einen Mieter. Ansonsten sei alles vermietet an Unternehmen: