Pirmasens hat bundesweit die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. Das soll sich ändern. Gemeinsam mit anderen armen Städten wurde nun eine Online-Petition ins gestartet. Das geschieht nicht zuletzt mit Blick auf einen wichtigen Termin kommende Woche.

Am 11.11. startet traditionell die fünfte Jahreszeit. Im Pirmasenser Rathaus haben die Verantwortlichen das Datum aber weniger aus närrischen Gründen im Blick. Vielmehr geht es am kommenden Mittwoch am rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof in Koblenz um eine Klage gegen das Land. Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern sind der Meinung, dass aus Mainz zu wenig Geld in die Kommunen fließt.

Natürlich sieht die Landesregierung das anders, aber es lässt sich nicht bestreiten, dass elf der bundesweit 20 höchstverschuldeten Kommunen nun mal in Rheinland-Pfalz liegen. Um auf ihre dramatische Situation aufmerksam zu machen, haben die Städte und Landkreise gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi eine Online-Petition gestartet. Wer sie anklickt, unterstützt die Forderung nach einem Zukunftspakt. Dieses Instrument soll die Altschulden der Kommunen binnen 30 Jahren abbauen. Im Fall von Pirmasens geht es dabei um Kassenkredite in Höhe von über 400 Millionen Euro.

Diese Probleme sind nicht neu und gerade die Pirmasenser Stadtpolitik trägt sie seit Jahren in Mainz vor. OB Markus Zwick beklagt jedoch, dass dort der Hilferuf weitgehend ungehört bleibe. Er fordert: „Politik soll nicht aussitzen, sondern Probleme lösen.“

Zwicks Vorgänger im OB-Amt, Bernhard Matheis (CDU), hat sich wie kaum ein anderer in das Thema eingearbeitet. Er ist nach wie vor Sprecher des „Aktionsbündnisses für die Würde unserer Städte“, das rund 70 besonders gebeutelte Städte bundesweit vertritt. Matheis sagt, dass sich gerade in der aktuellen Corona-Pandemie die Lage in den Kommunen weiter zuspitze. In den vergangenen 25 Jahren hätten Bund und Lan den Städten und Kreisen soziale Aufgaben zugewiesen, ohne diese ordentlich zu finanzieren. Für Matheis und Zwick ist das das Grundproblem.

Der ehemalige OB macht klar, dass aus seiner Sicht die bürger das deutlich spüren werden. Die Lebensverhältnisse würden immer weiter auseinanderklaffen und es fehle letztlich Geld für die Sanierung von Straßen oder Investitionen in Schulen und Kitas. Auf den Kulturbereich un die Vereine kämen schmerzliche Kürzungen zu, wenn es so weitergehe wie bisher. Matheis sagt: „Der Spardruck wird steigen, die Lebensqualität sinken.“ Die Kommunen stünden längst „mit dem Rücken an der Wand“. Nur deshalb gebe es die Klagen von Pirmasens und dem Kreis Kaiserslautern gegen das Land.

Der gemeinsame Hilferuf der hochverschuldeten Städte und Landkreise ist an Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Landtagspräsident Hendrik Hering und die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen adressiert. In dem Text heißt es: „Alle Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz haben einen Anspruch auf handlungsfähige Kommunen und gleichwertige Lebensverhältnisse.“

