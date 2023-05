Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist kein Pappenstiel: Knapp 20.000 Euro soll eine Rathaus-Mitarbeiterin veruntreut haben. Davon ist zumindest die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie hat nun einen Strafbefehl gegen die Beamtin beantragt. Ihr drohen elf Monate Haft auf Bewährung sowie Geldauflagen.

Möglicherweise ist es nur die Spitze des Eisbergs, was die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag mitgeteilt hat– jedenfalls war in früheren Gesprächen schon die Rede von weitaus