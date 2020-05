Pirmasens hat, um es vorsichtig auszudrücken, ein Imageproblem. Die Stadt wurde in überregionalen Medien oft schon als Sozialmoloch am Ende der Welt gegeißelt. Dass die Horebstadt auch ihre schönen Seiten hat, ist zwar längst kein Geheimnis mehr, aber doch noch nicht so weit verbreitet wie die jahrelang gepflegten Vorurteile.

Stephanie Bold ist Immobilienmaklerin in Pirmasens. Sie will aktiv dazu beitragen, das Image der Stadt in ein besseres Licht zu rücken. „Es nervt einfach“, sagt sie. Sie wolle mit Gerüchten aufräumen und hat sich deshalb zu einem ungewöhnlichen Weg entschieden. Am Mittwoch will sie in „Instagram“ live Tacheles reden. Sie bewirbt das Format unter dem Titel „Maklerin aus vermeintlicher Horrorstadt klärt Immoliker auf“. Wer sich das nicht entgehen lassen will, sollte um 18 Uhr online sein.

Der Immobilienmarkt ist „leer“

Der RHEINPFALZ hat sie vorab schon erzählt, dass beispielsweise die Mieten in Pirmasens längst nicht mehr so im Keller seien, wie es oft behauptet wird. Beispielsweise seien in der Sternstraße 6,50 Euro pro Quadratmeter Wohnraum durchaus üblich. Der Trend sei klar: „Die Preise ziehen an.“ Und – wer hätte das gedacht – der Immobilienmarkt sei „leer“. Das hänge nicht zuletzt damit zusammen, dass Investoren von außerhalb, etwa aus dem Karlsruher Raum, hier Immobilien kaufen, sie sanieren und anschließend vermieten. Pirmasens biete eine tolle Lebensqualität, sie sei so gern in dieser Stadt, sagt die 34-Jährige und schwärmt: „Wir haben es so schön hier.“

Als Immobilienmaklerin habe sie in den letzten Monaten Häuser an Kunden aus Mannheim, Heidelberg und Stuttgart verkauft. Die Käufer seien allesamt begeistert gewesen und hätten es nicht bereut, in die Südwestpfalz zu ziehen.

Instagram auch Marketingwerkzeug

Die „Maklerin aus der vermeintlichen Horrorstadt“ macht keinen Hehl daraus, dass sie das soziale Netzwerk Instagram natürlich auch als Marketinginstrument nutzt. Aber aus ihrer Liebe zu Pirmasens macht sie auch kein Geheimnis: „Ich nehme es persönlich, wenn alle diese schöne Stadt schlecht reden.“