Nun ist es rechtskräftig: Das Amtsgericht Pirmasens sieht es als erwiesen an, dass eine städtische Mitarbeiterin über Jahre Geld aus der Stadtkasse abgezweigt hat. Alles in allem knapp 20.000 Euro. Die Frau hat einen Strafbefehl akzeptiert.

Mit dem Strafbefehl wird die Beamtin zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde laut dem Amtsgericht zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage muss die Frau unter anderem 4000 Euro an den Verein für Soziale Rechtspflege zahlen. Weil die Frau keinen Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat, gilt er als rechtskräftig. Damit hat die Beamtin sowohl den mit dem Strafbefehl festgestellten Tatvorwurf, als auch das Strafmaß einschließlich der Bewährungsauflagen akzeptiert.

In dem Strafbefehl wird der Frau zur Last gelegt, zwischen Juni 2015 und Juni 2019 in 16 Fällen ihre Befugnisse als Amtsträgerin missbraucht zu haben und Geld der Stadt veruntreut zu haben.

Die Beamtin war bei der Stadtverwaltung Pirmasens unter anderem zuständig für die Entgegennahme und Einzahlung von Geldern, die in bar eingezahlt wurden. Außerdem plante sie selbstständig Veranstaltungen. Aufgrund ihre Funktion konnte sie Kassenanordnungen erteilen.

Vertrauen ausgenutzt

Das Amtsgericht ist überzeugt, dass die Frau das in sie aufgrund jahrelanger Zusammenarbeit gesetzte Vertrauen bei Durchführung des Vieraugenprinzips ausnutzte, indem sie der Kasse der Stadtverwaltung eine von ihr als sachlich und rechnerisch richtig bestätigte Anordnung zur Auszahlung von Bargeldern zur Begleichung von Kosten, die anlässlich geplanter Veranstaltungen anfallen würden oder angeblich angefallen waren, vorlegte. Die jeweiligen Gelder wurden an die Beamtin ausgezahlt.

16 Fälle

Die Anklage betrifft 16 Fälle, in denen es entweder überhaupt nicht oder nicht in der ausgezahlten Höhe zur geplanten Verwendung des Geldes kam. Die nicht verwendeten Beträge zahlte die Beamtin, jedoch nicht bei der Stadtkasse ein, sondern behielt das Geld für sich. In einigen Fällen hatte die Beamtin Rechnungen der Gläubiger, bei denen sie zuvor wahrheitswidrig vorspiegelte, dass diese in bar beglichen würden, diese nochmals zur Überweisung gegenüber der Kasse angeordnet.

Im Juni 2018 nahm die Beamtin laut Amtsgericht 3000 Euro an sich, und gab vor, diesen Betrag auf das Konto der Stadt bei der Sparkasse Südwestpfalz einzuzahlen. Tatsächlich zahlte die Beamtin den Betrag jedoch erst ein knappes Jahr später ein, nachdem die unterbliebene Einzahlung aufgefallen war.

Einzahlungsbeleg gefälscht

In der Zwischenzeit verwendete die Beamtin das Geld für sich. Zur Vertuschung der unterlassenen Einzahlung und Verhinderung rechtlicher Schritte gegen sie, legte sie im Juni 2019 einen Einzahlungsbeleg der Sparkasse vor, aus dem hervorging, dass am 28. Juni 2018 um 15.20 Uhr besagte Summe auf das städtische Konto eingezahlt worden war. Dieser Beleg war jedoch gefälscht.

Insgesamt hat die Frau in dem Zeitraum, den die Anklage umfasst, 18.960 Euro für sich abgezweigt. Einen Teil davon, besagte 3000 Euro, hatte sie bereits als Schadenswiedergutmachung zurückgezahlt. Aus dem Strafbefehl geht hervor, dass sie das restliche Geld der Stadt zurückerstatten muss.

Die Spitze des Eisbergs?

Allerdings könnte es sich bei dieser Summe nur um die Spitze des Eisbergs handeln. Jedenfalls war in früheren Gesprächen schon die Rede von weitaus höheren Summen. Hinter vorgehaltener Hand hieß es im Rathaus, dass ein Betrag um die 40.000 Euro fehle. Allerdings, auch das hieß es schon bald nach Bekanntwerden der illegalen Vorgänge, seien möglicherweise schon einige Taten verjährt. So lässt sich auch eine Aussage der Staatsanwaltschaft interpretieren, die in einer Mitteilung zu dem Fall geschrieben hatte, dass andere Verfahren gegen die Mitarbeiterin eingestellt wurden.

Die veruntreuten Gelder kamen ans Licht, weil bei einer internen Prüfung im Rathaus aufgefallen war, dass etwas nicht stimmen konnte. Die Stadtverwaltung erstattete daraufhin Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue. Die Prüfungen der Stadt ergaben für den Zeitraum zwischen 2012 und 2019 Unregelmäßigkeiten.

Nur ein blaues Auge?

Es gebe allerdings keinerlei Anhaltspunkte, dass Vorgesetzte der Frau etwas falsch gemacht hätten beziehungsweise in eine mögliche Straftat involviert seien. Daher gebe es auch keine Anzeigen oder behördeninterne Maßnahmen gegen Vorgesetzte der Betroffenen, sagte OB Zwick im September, als die Ermittlungen bekannt wurden. Gestern gab es aus dem Rathaus keine Stellungnahme zu dem Fall. Somit bleibt unklar, welche dienstrechtlichen Folgen der Frau drohen. Allerdings dürfte sie mit einem blauen Auge davon kommen. Bei einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr hätte sie nämlich automatisch den Beamtenstatus verloren.