Ein Autofahrer, der mit seinem neuen Wagen in Pirmasens an Mülltonnen vorbeigeschrammt war, bekommt von seiner Kaskoversicherung 5000 Euro Reparaturkosten. Ein längerer Rechtsstreit ist damit beendet.

Der Kaufmann hatte im August 2020 frühmorgens auf einer relativ engen Straße in Pirmasens mit seinem neuwertigen Auto einen Unfall gebaut. Mit der Beifahrerseite des Honda blieb er an Mülltonnen hängen, die am Straßenrand abgestellt waren. Der Mann meldete den Schaden seiner Kaskoversicherung, die allerdings die Übernahme der Reparaturkosten in Höhe von knapp 10.000 Euro letztendlich ablehnte. Die Begründung: Die durchgeführten Reparaturen seien nicht notwendig gewesen, der Schaden könne sich auch nicht wie behauptet ereignet haben. Der Kaufmann klagte, fiel damit aber in erster Instanz vorm Landgerichts Zweibrücken durch.

Mit seiner Berufung vorm zuständigen Zivilsenat des Oberlandesgerichts Zweibrücken erzielte der Kläger nun zumindest einen Teilerfolg. Gestützt auf das Gutachten des Sachverständigen Johannes Priester argumentierte der Vorsitzende Richter Erik Kießling, dass Schäden wie ein herabhängender Außenspiegel, Schrammen an Scheinwerfer und Motorhaube oder am hinteren rechten Rad der Karambolage mit den Mülltonnen zuzuordnen seien, also nicht von anderen Unfällen herrührten, wie von der Versicherung unterstellt. Zweifel gab es lediglich daran, ob auch eine Schramme unter der Beifahrertür des Honda auf die unliebsame Begegnung mit den Mülltonnen zurückzuführen sei. Der Senat rechnete diesen Schaden in Höhe von 3500 Euro aus dem Streitwert von 8088 Euro heraus und schlug als Vergleich vor: Die Versicherung zahlt dem Kaufmann noch 5000 Euro, die Kosten des Rechtsstreits teilen sich der Kaufmann zu einem Drittel und die Versicherung zu zwei Dritteln. Der Anwalt des Kaufmanns signalisierte bereits im Gerichtssaal seine Zustimmung, nun habe auch die Versicherung den vorgeschlagenen Kompromiss akzeptiert, teilte die Pressesprecherin des Oberlandesgerichts, Tanja Rippberger, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.