In einer schweren Krankheit kann eine Perspektive schon viel helfen. Und die wollen die Kindergartenkinder von St. Elisabeth der siebenjährigen Nicole Forst geben, die seit fünf Jahren an Leukämie leidet. Um das Mädchen zu trösten, organisieren die Kinder der integrativen Kindertagesstätte St. Elisabeth einen Sommerbasar für Nicole. Sie wollen so zeigen, dass sie an sie denken und der Familie einen Ausflug von den Einnahmen bezahlen.

Die an Blutkrebs erkrankte Nicole Forst durchlebt erneut einen Marathon von Klinik zu Klinik – einmal pro Woche nach Freiburg, zweimal nach Homburg. In die Kita darf die Siebenjährige seit Januar nicht. Momentan wird die so genannte Car-T-Zell-Therapie bei ihr angewandt. Das sei eine neuartige Krebsimmuntherapie, erklärt der Vater. Aus dem Blut des Mädchens wurden dafür zwei Tage lang die Leukozyten gefiltert. Denn auch im Blut können Stammzellen getrennt werden, nicht nur im Knochenmark.

„Nicole ist sehr traurig, weil sie nicht mit anderen Kindern spielen darf“, erzählt Vater Daniel Forst. Seit vier Monaten lebt das an Leukämie erkrankte Mädchen isoliert im Kreis ihrer Familie. War sie wegen ihrer Erkrankung sowieso hochgefährdet, hat sich ihre Situation coronabedingt verschlimmert. „Wir hoffen nur, dass wir sie nicht anstecken“, sagt Forst besorgt.

Es ist ein emotionales Auf und Ab, dem die Familie ausgesetzt ist. Vor drei Wochen habe es noch gut ausgesehen, erzählt der Vater. Momentan sei wieder alles in der Schwebe. „Ihr Immunsystem ist wieder auf Null gefahren worden“, sagt Forst, der hofft, dass wenigstens eine erneute Stammzellentherapie nicht nötig sein wird. Auch wenn Nicole in ihrer kleinen Schwester eine Spenderin hätte.

Vor fünf Jahren wurde bei Nicole Leukämie diagnostiziert. Seitdem ist das blonde Mädchen in Pirmasens bekannt: Die Regenbogenkinderhilfe unterstützte die Familie finanziell, über die DKMS suchten die Schüler der Landgraf-Ludwig-Realschule einen Knochenmarksspender.

Nun basteln die Kinder der Kita-Schmetterlingsgruppe, um für Nicole zu sammeln. Der Spendenerlös sei als kleine Zugabe für die Familie Forst gedacht, berichtet Kita-Leiterin Martina Schäfer. „Wir waren alle froh und glücklich, dass die Behandlung so gut lief und sind erschüttert, weil sie diesen Rückfall hat“, berichtet sie. Das Mädchen sei so tapfer und positiv, findet sie und hofft, dass Nicole es schafft, in die Schmetterlingsgruppe zurückzukehren, bevor sie eingeschult wird.

Wegen der Corona-Bestimmungen soll der Basar allerdings nicht öffentlich sein. Der Erlös kommt der Familie zugute. Es handelt sich aber nicht um einen Spendenaufruf, um Medikamente zu bezahlen, wie einige glauben. Die Therapien übernimmt die Krankenkasse. „Wir sollen einen schönen Ausflug machen, wenn Nicole wieder gesund ist“, erklärt der Vater. „Denn wenn man mit ihr Quatsch macht, kann man sie wunderbar bei Laune halten.“