Wie sah Pirmasens in den Nachkriegsjahren aus? Der ehemalige RHEINPFALZ-Fotograf Wolfgang Runck hat das dokumentiert. Sein Nachlass gehört mittlerweile dem Stadtarchiv. Der Historische Verein ermöglicht am Montag einen Einblick. Es geht um die Jahre des Wiederaufbaus.

Der Historische Verein meldet sich aus der Sommerpause zurück. Die Stadtarchivarin von Pirmasens und Vorsitzende des Historischen Vereins Pirmasens, Heike Wittmer, spricht am Montag in einem Vortrag über den Fotonachlass des Pirmasenser Pressefotografen Wolfgang Runck. Dieser Nachlass wurde dem Stadtarchiv Pirmasens übergeben und wird momentan von Wittmer erschlossen und ausgewertet. Gesichtet sind die ersten Jahren nach dem Ende des Krieges von 1945 bis 1960. Spannend ist der Wiederaufbau von Pirmasens. Zahlreiche Bilder belegen den Wandel in einer Stadt, deren Zentrum zu 90 Prozent zerstört war. Spannend ist auch zu sehen, wie mit vielen Aktivitäten die Pirmasenser sich das altgewohnte Leben zurückerobern, heißt es in einer Mitteilung es Historischen Vereins. Besondere Freude entstehe beim Betrachten der handwerklich gut ausgeführten Fotografien des Fotografenmeisters.

Im Schachen aufgewachsen

Wolfgang Runck, 1909 in Pirmasens geboren und im Schachen aufgewachsen, absolvierte ab 1924 eine kaufmännische Lehre bei der Eduard Rheinberger AG und stand danach zehn Jahren in Diensten der Schuhfabrik. In den 1930er-Jahren stieß er zur Fliegerei und konnte seine Sehnsucht verwirklichen. 1938 erwarb Runck in Hamburg das Fluglehrerdiplom. Nach einer Zwischenstation beim „vormilitärischen Fliegerkorps“ in Freiburg wechselte er kurz darauf als Soldat zur Luftwaffe in Kaufbeuren. Im Zweiten Weltkrieg flog er Einsätze in Russland und bildete Piloten aus.

Zurück in seiner zerbombten Heimatstadt schlug er sich zunächst als Hilfsarbeiter in einer Schlosserei durch, verdiente zeitweise als Chauffeur seinen Lebensunterhalt. Dann gelang es Wolfgang Runck sein zweites Steckenpferd, zum Beruf zu machen. Der passionierte Zigarrenraucher legte die Meisterprüfung als Fotograf ab und baute sich eine gesicherte Existenz auf. 1952 eröffnete er in der Schachenstraße 85 ein Fotofachgeschäft, in dem er zunächst von seiner Frau Hedwig und später auch von Tochter Ursula unterstützt wurde.

Kein rasender Reporter

Ab 1955 arbeitet Runck auch als Pressefotograf. Zunächst für die „Pirmasenser Zeitung“ und wenig später für die Pirmasenser Lokalausgabe der RHEINPFALZ hatte Runck fast drei Jahrzehnte den Finger am Auslöser. Seine Luftaufnahmen von der Südwestpfalz besitzen inzwischen längst dokumentarischen Wert. Ein rasender Reporter war er nie gewesen. Er galt als ruhender Pol in der Hektik und als bedächtiger Fotograf, der seine Motive sorgsam auswählte. „Wolfgang Runck hatte das Fotografieren eben nicht nur auf Geld verdienen reduziert. Es war für ihn das Elixier seiner geistigen und körperlichen Regsamkeit, sein Kontakt zu Gleichaltrigen und zu jüngeren Menschen“, schrieb der langjährige Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Peter Thiessen über seinen „Chef-Kameramann“. Zuverlässigkeit, Zurückhaltung, Bescheidenheit, Toleranz und Hilfsbereitschaft – mit diesen Eigenschaften charakterisierte PZ-Redakteur Julius Ganser seinen Weggefährten Wolfgang Runck. Für sein Wirken wurde der Fotograf 1984 vom damaligen Oberbürgermeister Karl Rheinwalt mit der Landgrafenmedaille ausgezeichnet. Nach kurzer schwerer Krankheit starb Runck am 22. Dezember 1989 im Alter von 80 Jahren.

