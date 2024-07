Vor 140 Jahren starb der gebürtige Winzler Gottfried Weitzel, der als Kind von Auswanderern im Amerikanischen Bürgerkrieg kämpfte, als Generalmajor eine Armee von Schwarzen befehligte und mit dieser 1865 in die Konföderierten-Hauptstadt Richmond einzog, was das Ende des Krieges darstellte. Privat hatte er einen extremen Schicksalsschlag zu verkraften.

Gottfried Weitzel wurde in eine unruhige Zeit geboren. In der Pfalz herrschte eine schlimme Not. Tausende wanderten in die USA, nach Russland oder Südosteuropa aus. Dazu kamen politisch schwierige