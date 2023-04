Die Pirmasenser Schuhgeschichte soll moderner aufgearbeitet werden. Dazu nutzt die Stadtverwaltung ein Landesprojekt und bekommt dazu Geld aus Mainz.

Neun Kommunen hatten sich erfolgreich beim Innenministerium für die Teilnahme am Landesprojekt „Kultur, Landschaft, Digital“ (Kuladig) beworben und jede der Kommunen erhält die 1000 Euro, wie Innenminister Michael Ebling in einer Pressemitteilung kundtat. Die Unterstützung geht über das Geld noch hinaus, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage informiert. Die teilnehmenden Kommunen werden durch ein Projektteam umfassend und kontinuierlich unterstützt, teilt Lina Klug von der Pressestelle mit.

Die Stadt Pirmasens will laut Klug mit der Förderung die Schuhgeschichte moderner und vor allen Dingen zielgruppenorientierter aufarbeiten und erlebbar machen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Verwaltung, Mitgliedern des Historischen Vereins, Gästeführern, Schülern und Studenten gebildet. Die Gruppe soll Themenfelder in einem offenen und dynamischen Prozess erarbeiten, wie die Schuhgeschichte besser dargestellt werden kann.

Erfahrung und Kompetenz bringt Mehrwert

Generell werden bei den Kuladig-Projekt des Landes die Kommunen bei der digitalen Erfassung ihres kulturellen Erbes und der Umsetzung eigener Konzepte unterstützt. Das Projekt wird vom Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz-Landau betrieben. „Allein durch die Unterstützung des Projektteams, durch ihre fachliche Kompetenz und Erfahrung, haben wir einen unentgeltlichen Mehrwert“, betont Klug.

Ziel des Modellprojekts „Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ ist es, die kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz systematisch zu erfassen und durch digitale wie multimediale Aufbereitung ausgewählter Objekte sichtbar und im Alltag vielseitig nutzbar zu machen, für Einheimische wie für Außenstehende, formuliert das Innenministerium die Projektidee. Auch in Pirmasens sollen später auf einfache Weise die Facetten des Themas vermittelt werden können. Wie und wann die Ergebnisse dann präsentiert werden, sei noch nicht festgelegt und werde in dem dynamischen Prozess noch erarbeitet, so Klug weiter. Wofür genau die 1000 Euro verwendet werden, teilte die Verwaltung nicht mit.

Projekt läuft seit vier Jahren

Kuladig läuft bereits seit 2019. Seitdem werden jedes Jahr acht bis elf Modellkommunen gefördert. Pirmasens kommt jetzt im fünften Jahr der Laufzeit zum Zuge. Ziel ist es, laut Innenministerium, anhand dieser Pilotkommunen Modelle zur systematischen Digitalisierung und Nutzbarmachung des kulturellen Erbes in kleinen wie großen Kommunen zu entwickeln und dadurch allen Kommunen Leitfäden zur Verfügung stellen, um ihr kulturelles Erbe in Kuladig einzubringen.