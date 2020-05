Das Rathaus und die Zulassungsstelle werden ab Montag wieder für die Bürger geöffnet. Woche für Woche sollen weitere Teile der Stadtverwaltung öffnen und am 18. Mai dann wieder alles zugänglich sein, sofern die Ansteckungszahlen nicht wieder in die Höhe schnellen. In allen Gebäuden gilt für die Bürger Maskenzwang.

In ganz Pirmasens gebe es nur noch eine Handvoll Infizierter, begründete Oberbürgermeister Markus Zwick gestern die Öffnung der Verwaltung. Insgesamt sei die Stadt mit nur 30 Infektionsfällen bislang gut weggekommen. Die meisten seien wieder genesen. Kein Pirmasenser ist an dem Coronavirus gestorben. Wochenweise werde nun die Verwaltung wieder ganz geöffnet. Den Anfang machen das Rathaus und die Zulassungsstelle in der Adam-Müller-Straße. Das Bürger-Service-Center sei in der kommenden Woche ohnehin wegen einer Fortbildung geschlossen und wird erst ab dem 11. Mai zusammen mit dem Haus der Finanzen, Bauämtern, Rechnungsprüfungsamt und Schulverwaltungsamt öffnen. Das Jugend- und Sozialamt, der Pakt für Pirmasens und das Ordnungsamt folgen am 18. Mai. Allerdings nur, wenn es die Infektionslage auch zulasse, betonte am Mittwoch Oberbürgermeister Zwick. „Wir werden das von Woche zu Woche entscheiden.“ Die einzigen Behördenteile, die noch geschlossen bleiben, sind die Volkshochschule und die Alte Post. Hier wartet die Stadtspitze auf eine entsprechende Landesverordnung.

Maskenzwang für alle Besucher

Maskenzwang gelte für alle Besucher der Verwaltung. Die Mitarbeiter selbst brauchen in ihren Büros nur dann eine Maske zu tragen, wenn ein Bürger vorspricht. In Verwaltungsteilen mit viel Publikumsverkehr genüge auch ein so genannter Niesschutz, also ein Plexiglas-Visier oder eine Spuckschutzwand, die von der städtischen Schreinerei hergestellt werden. Die Masken für die Verwaltungsmitarbeiter kommen aus der Verwaltung selbst. Erzieherinnen in den Kindertagesstätten hätten diese genäht, erläuterte Zwick.

Keine Desinfektionsspender

Desinfektionsspender werde es keine im Eingangsbereich geben. Das Gesundheitsamt habe davon abgeraten, erklärte Zwick. In den Spender sammelten sich zu viele Keime. Die Masken seien das bessere Mittel zur Verhütung von Ansteckungen, findet der Oberbürgermeister. Die Hände waschen dürften sich die Besucher auf den Toiletten im Rathaus. Die Türen dazu sollen offen stehen. Außerdem würden Reinigungskräfte ständig im Haus die Handläufe und Türklinken abwischen, nannte Zwick eine weitere Hygienemaßnahme. Die Zahl der Personen im Haus werde begrenzt. Die Bürger sollten sich auf Schlangen vor den Ämtern einstellen, empfahl Oliver Minakaran, Leiter des Hauptamtes.

Einen Teil der Maßnahmen zur Infektionsverhütung will Zwick dauerhaft beibehalten. Die Terminvergabe für Vorsprachen bei den Ämtern habe sich bewährt. Künftig sollen überall Termine vergeben werden. Wer ohne Termin komme, was weiterhin gestattet sei, müsse damit rechnen, dass Termine bevorzugt würden, so Zwick. Das System habe sich schon vor der Corona-Pandemie im Jugendamt bewährt, wo ohne Termine immer der Flur voller Wartenden gewesen sei und jetzt alles problemlos laufe, wie Zwick beobachten konnte.