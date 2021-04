Die Stadt Pirmasens will bei der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe Gas geben und schnellstmöglich ein digitales Dokumentenmanagementsystem einführen. So sollen sämtliche Amtsvorgänge künftig in einer rein digitalen Akte zusammengefasst werden.

185.000 Euro kostet die Installation eines solchen Systems, das Oberbürgermeister Markus Zwick innerhalb eines Jahres laufen sehen will. „Wir haben Handlungsbedarf hier“, meinte Zwick am Montag in der Stadtratssitzung und verwies auf die Corona-Krise und die Notwendigkeit von Heimarbeit für Verwaltungsangestellte. Mit der kompletten Umstellung sollte nicht zu lange gewartet werden, mahnte Zwick im Hinblick auf eine eventuelle zweite Welle des Coronavirus. Die Verwaltung müsse künftig in der Lage sein, ohne einen Fuß in das Rathaus zu setzen, bestimmte Amtsgeschäfte rein über Homeoffice erledigen zu können. „Das erspart auch viel Arbeit und bedeutet eine deutliche Erleichterung“, warb der Stadtchef für die Digitalisierung.

Die Kämmerin hat Geld aufgetrieben

Finanzieren will Zwick die 185.000 Euro über 35.000 Euro, die ohnehin im Haushalt für dieses Projekt eingestellt waren. Allerdings war die Verwaltung damals noch von einem Projektzeitraum über mehrere Jahre ausgegangen. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. 60.000 Euro kommen über einen Corona-Hilfetopf des Landes und 90.000 Euro hat die Stadtkämmerin durch eine Einsparung bei der Außentreppe des Bahnhofsgebäudes aufgetrieben.

„Wir sind grundsätzlich für alles, was die Digitalisierung weiterbringt“, signalisierte Stefanie Eyrisch (CDU) die Zustimmung ihrer Fraktion und auf die Frage von Philipp Scheidel (CDU) nach den Dokumentenmanagementsystemen in Zweibrücken und bei der Kreisverwaltung, musste Hauptamtsleiter Oliver Minakaran einräumen, dass die Nachbarn, mit denen die Stadtverwaltung in Zukunft stärker zusammen arbeiten will, ein ganz anderes System benutzen.

Die Pirmasenser Verwaltung habe sich bewusst gegen das System der Nachbarn entschieden, was aber für eine Kooperation kein Problem darstelle, da beide Systeme kompatibel seien. Der Auftrag wurde einstimmig an das Waiblinger Unternehmen Comundus Regisafe vergeben.