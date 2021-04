Die Stadt Pirmasens will verhindern, Teil des Landkreises zu werden. Oberbürgermeister Markus Zwick und Landrätin Susanne Ganster wollen nun verstärkt kooperieren, um so einer Zwangseinkreisung zuvor zu kommen, die auch nicht im Sinne des Landkreises ist.

Am Montag haben die beiden CDU-Politiker konkrete Vorhaben vorgestellt. Demzufolge sollen ab dem 1. Januar alle Ausländerangelegenheiten bei der Stadt Pirmasens angesiedelt werden. Im Gegenzug wird die städtische Führerschein- und Zulassungsstelle in der Adam-Müller-Straße geschlossen. Deren Aufgabe übernimmt die Kreisverwaltung. Von den Umstrukturierungen sind rund ein Dutzend Mitarbeiter betroffen. Sie können sich entscheiden, ob sie zur jeweils anderen Behörde wechseln wollen oder hausintern eine andere Perspektive erhalten. Ganster und Zwick kündigten für das Frühjahr 2021 weitere Projekte an, bei denen sie kooperieren wollen. Dann sei möglicherweise auch die Stadt Zweibrücken mit im Boot.

Das Thema ist lange bekannt

Es ist nicht so, dass das Thema Zusammenarbeit gänzlich neu wäre. Schon seit den 1980er Jahren wird über eine gemeinsame Zulassungsstelle von Stadt und Kreis diskutiert. Dass das Thema jetzt endlich angepackt wird, hat zwei Gründe. Die politischen Akteure an der Spitze von Stadt und Kreis verstehen sich besser als ihre Vorgänger. Außerdem hat das Land Gutachten erstellen lassen, um eine Kommunalreform zu ermöglichen. Die Gutachter sehen kleine kreisfreie Städte wie Pirmasens und Zweibrücken sehr kritisch und empfehlen die Einkreisung der Kommunen. In einem weiteren Gutachten wurde untersucht, ob verstärkte Zusammenarbeit ebenfalls Spareffekte auslösen könnt. Die Autoren dieser Untersuchung beurteilen das unterschiedlich. Zwei stellen es in Abrede, ein dritter Experte sagt, dass die Zusammenarbeit von kommunen ausgetestet werden müsste, bevor es zu einer Gebietsreform kommen sollte.

Ganster und Zwick setzen nun darauf, dass die Bürger davon profitieren, wenn die beiden Bereiche künftig jeweils unter einer Federführung stehen. Das Ausländeramt der Kreisverwaltung hat momentan 4,25 Stellen, bei der Stadt sind es 3,9. Durch die Kooperation seien Urlaubs- und Fehltage leichter zu überbrücken, sagten die Verwaltungschefs.

OB Zwick zeigt sich optimistisch

Die neue Kooperation beschäftigte auch den Pirmasenser Stadtrat. CDU-Sprecherin Stefanie Eyrisch und SPD-Sprecher Sebastian Tilly begrüßten die Pläne. Frank Eschrich (Linke-Partei) zeigte sich skeptisch, dass durch diese Vorhaben eine Zwangseinkreisung von Pirmasens vermieden werden könne. OB Zwick entgegnete ihm, dass Stadt und Kreis zur Zusammenarbeit durchaus in der Lage seien. Er halte die Kooperation – unabhängig von den Gutachten – für absolut sinnvoll und weiter: „Ich halte es für realistisch, dass eine Einkreisung nicht erforderlich sein wird.“