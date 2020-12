Weihnachten steht kurz bevor, ein Fest des Friedens und der Freude. Zugegeben, in diesem Jahr mag die Feierlaune etwas getrübt sein, aber die Pirmasenser Stadtverwaltung tut jedenfalls das Ihre, um die Bürger nicht über Gebühr zu belasten. In diesen adventlichen Tagen zeigt sie sogar Mitleid mit armen Parksündern. Wer nicht so parkt, wie er soll, muss normalerweise mit einem Strafzettel rechnen. Klar, es wurde immerhin eine Ordnungswidrigkeit begangen.

Aber zur Zeit drücken die Pirmasenser Ordnungshüter hin und wieder ein Auge zu. Wer nicht so parkt, wie er soll, erhält dann schon mal einen kleinen Zettel an den Scheibenwischer gesteckt. Darauf steht aber keine Summe, die binnen einer Woche überwiesen werden muss, sondern ein paar freundliche Worte: „Heute bleiben Sie verschont. Auch in der Vorweihnachtszeit sollte man sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Bestimmt haben Sie in dieser aufregenden Zeit einfach nicht daran gedacht, deshalb sehen wir heute von einem Verwarnungsgeld ab. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen Ihnen Ihre netten Hilfspolizeibeamtinnen.“

Der Adressat des Zettels hat sich dem Vernehmen nach sehr über die frohe Botschaft des Ordnungsamtes gefreut. Gut, dass der Text jetzt vorbei ist. Der Redakteur muss nämlich noch schnell sein Auto umparken ...

