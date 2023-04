Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Moderner, effektiver, umweltfreundlicher – sieben kommunale Immobilien sollen mit neuen Heizungsanlagen ausgestattet werden. Die erste davon nimmt in Niedersimten ihren Betrieb auf. Sie versorgt sowohl die Kindertagesstätte als auch den Rehtalsaal.

„Wir sind ohnehin per Gesetz verpflichtet, über 30 Jahre alte Anlagen auszutauschen“, erläuterte Bürgermeister Michael Maas am Dienstag beim Ortstermin in Niedersimten die Strategie