Partys, Gewalt und Straftaten, der Platz vor der Festhalle hat sich zu einem Brennpunkt entwickelt. Unschöne Hinterlassenschaften zeugen von den Wochenend-Exzessen. Die Stadtverwaltung will das Problem mit einem rechtlichen Kniff in den Griff bekommen.

Schon am frühen Freitag- oder Samstagabend sammeln sich Jugendliche und Heranwachsende auf dem Vorplatz der Festhalle. Später in der Nacht werden es mehr. Dabei fließt der Alkohol in Strömen.