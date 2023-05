Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadtverwaltung kündigt einen Vorstoß in Sachen Lockerungen an: Pirmasens bewirbt sich als Modellkommune beim Land Rheinland-Pfalz. Die Stadt bietet einen „zeitlich befristeten Feldversuch“ an. Man wolle der Bevölkerung durch flächendeckende Schnelltests mehr Freiheiten einräumen „und die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen auf die Pandemie untersuchen“. Das hat Oberbürgermeister Markus Zwick in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer angekündigt.

„Das Testkonzept in Verbindung mit strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen soll es ermöglichen, einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens