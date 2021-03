Der Druck auf Kinder und Jugendliche nimmt zu, je länger die Corona-Pandemie dauert. Oberärztin Tanja Pikhard und die sozialpädagogische Mitarbeiterin Lisa Biegaj erklären die Zusammenhänge. Sie habe das Gefühl, dass junge Menschen in der Pandemie nur noch als Schüler gesehen werden, meint Biegaj.

Schlaf-, Ess- und affektive Störungen: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie berichten Kinder und Jugendliche vermehrt von psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten. Zu diesem Ergebnis kommt die COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Warum die Pandemie eine Belastung für junge Menschen ist, erklären Tanja Pikhard, Oberärztin der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, einer Einrichtung des Pfalzklinikums in Pirmasens, und Lisa Biegaj, sozialpädagogische Mitarbeiterin im Jugendhaus One.

Kinder und Jugendliche gehen nicht mehr in den Sportverein, treffen weniger Freunde und haben weniger Tagesstruktur. Medienzeiten haben zugenommen, und die Ernährung wird ungesünder. „Die wegfallenden Aktivitäten wirken sich auf die Stimmung aus“, sagt Tanja Pikhard. Oft litten Kinder aus bildungsfernen Familien noch mehr unter dem Lockdown. Denn nicht jedes Kind hat zu Hause ein eigenes Zimmer, in dem es dem Homeschooling in Ruhe folgen kann. „Durch das viele zu Hause sein ist die Reizgrenze sowohl bei den jungen Menschen als auch bei den Eltern wesentlich niedriger“, sagt Lisa Biegaj. Das sorge dafür, dass es schneller zum Streit kommt.

Für Kinder und Jugendliche mit Sozialphobie hingegen sei das Homeschooling zunächst eine Entlastung, weil sie sich ihren Ängsten nicht stellen müssen. Bei der Rückkehr in die Schule sei die Überforderung dann allerdings groß. „Mit der Schulöffnung nimmt auch der Druck zu“, erklärt Tanja Pikhard. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich wieder regelkonform verhalten, und auch die Leistungsanforderungen sind meist höher als im Homeschooling. „Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen in der Pandemie oft nur noch als Schüler gesehen werden, und nicht mehr als Mensch“, meint Biegaj.

Der Bedarf an Unterstützung sei vor allem im zweiten Lockdown angestiegen. Das liege daran, dass sich die Pandemie schon über einen langen Zeitraum spannt. „Hilfreich wären klare Perspektiven, und die gibt es in der Pandemie meist nicht“, so Pikhard. Eltern sollen altersentsprechend aufklären, offen mit ihren Kindern über deren Sorgen und Ängste sprechen und auf ihre eigenen Bedürfnisse achten, da elterlicher Stress sich auf Kinder übertrage.

Die Oberärztin empfiehlt jungen Menschen, körperlich aktiv zu bleiben, eine feste Tagesstruktur zu etablieren und Hobbys so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Wichtig sei auch, soziale Kontakte mindestens per Telefon und Videoanruf zu erhalten. Bei ernsthaften Schwierigkeiten sei es sinnvoll, sich professionelle Unterstützung zu holen, zum Beispiel im Pfalzklinikum.

Das Beratungsangebot einzufordern, falle besonders Jugendlichen schwer. Denn sie kümmern sich lieber selbst um ihre Probleme, sagt Biegaj aus Erfahrung. „Wichtig ist, dass die Probleme nicht mit sich selbst ausgemacht werden“, erklärt die sozialpädagogische Mitarbeiterin. Das Gespräch zu suchen, egal ob mit Freunden, der Familie oder mit einem Mitarbeiter der „Nummer gegen Kummer“, sei ein befreiender Schritt für junge Menschen.

Zu langfristigen Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche gibt es noch keine Studien. Dennoch sind sich Tanja Pikhard und Lisa Biegaj einig, dass diese nicht ausbleiben.