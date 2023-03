Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Als Erfolg wertet die Stadtverwaltung die Aktion „PS Live“, bei der im Februar und März 14 Veranstaltungen aus der Festhalle per Internet in die Wohnzimmer der Pirmasenser übertragen wurden. 35.500 Mal wurden die Videos aufgerufen. Stünde hinter jedem Aufruf ein echter Besucher, wäre die Festhalle gesprengt worden. Am liebsten haben die Pirmasenser per Handy gestreamt.

„Wir kommen zu Ihnen nach Hause“, hatte das Kulturamt für die Aktion geworben, um den Pirmasensern in der Zeit des Lockdowns doch noch ein Kulturerlebnis zu bieten. Die Künstler