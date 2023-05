Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Heinrich-Kimmle-Stiftung lässt aktuell die Beeinträchtigten und Mitarbeiter in ihren Einrichtungen impfen, insgesamt 1200 Personen. Geimpft wird in Eigenregie, nicht in den Impfzentren Pirmasens und Zweibrücken.

Dass sie in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, biete gerade Menschen mit Beeinträchtigungen Sicherheit und steigere die Akzeptanz, berichtet Stiftungsvorstand Marco Dobrani im RHEINPFALZ-Gespräch.