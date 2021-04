Wer dieser Tage zum Impfzentrum will, sollte aufpassen. Ganz schnell kann der Weg zur Corona-Impfung im Krankenhaus enden – ohne Impfung. Der untere Messeparkplatz ist tückisch und zeitweise spiegelglatt.

Der Start in die Impfkampagne gegen Corona hätte am Donnerstag eine buchstäbliche Rutschpartie werden können. Punkt 8 Uhr öffnete das Impfzentrum. Der Parkplatz vor der Tür war aber spiegelglatt. Landrätin Susanne Ganster wäre beinahe ausgerutscht und der für die Sicherheit verantwortliche OB Markus Zwick ebenfalls. Ganz zu schweigen von den vielen Dutzend Senioren, die in der Hoffnung auf eine Impfung gekommen waren.

An alles hatten die Organisatoren von Stadt und Land gedacht. In den Hallen gibt es ein ausgeklügeltes Wegesystem, alle Schilder warnen vor dem Abziehen der Maske, was angeblich 250 Euro Bußgeld kosten soll, und die Abstände werden mit lieber einem Aufkleber zu viel angemahnt als einem zu wenig.

An den Parkplatz haben die Verantwortlichen aber offenbar nicht gedacht. Die Riesenfläche unten an den Messehallen zählt zu den kältesten Ecken in der ganzen Stadt. Wenn es gefriert, was es im Januar trotz Klimawandels durchaus immer noch tut, dann zuerst dort. So war es auch am Donnerstag in einem Ausmaß, dass einer der verantwortlichen Ärzte im Impfzentrum am liebsten selbst einen Streuwagen geordert hätte, um den Parkplatz fix abzustreuen. Das Impfzentrum ist zwar mit einem Erste-Hilfe-Raum und einigen Notfallsanitätern bestens vorbereitet und hätte auch am Donnerstag durchaus ein Dutzend Beinbrüche erstversorgen können. Dafür waren die Vorbereitungen aber nicht gedacht, sondern eher für unerwünschte Nebenwirkungen der Impfung selbst. Zumal die so Verunfallten ohne Impfung gleich zum Krankenhaus weitergereicht worden wären. Da versuchen die politisch Verantwortlichen den Krankenhäusern so viele Unfälle von Skifahrern und Böllerliebhabern wie möglich zu ersparen, und dann hätte ausgerechnet das Impfzentrum für ein volles Haus gesorgt.

OB Zwick sorgte übrigens für Abhilfe. Einen Streuwagen orderte er nicht. Die Messe hat einen Hausmeister, der mit dem Eimer Streusalz über den Riesenplatz ging. Am Freitag war das Impfzentrum übrigens geschlossen. Es gab keinen Impfstoff, weshalb auch niemand einbestellt worden war.