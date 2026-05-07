Für Niko Eiermann aus Hilst ändert sich bald so einiges. Der Torwart der U17 des FKP wechselt in die U19 des FC Ingolstadt. Und muss dann dort seinen eigenen Haushalt führen.

Drittligist FC Ingolstadt war der erste Profi-Fußballverein, der mit Sabrina Wittmann, eine Frau als Trainerin engagierte. Es ist auch der erste Bundesligist der für seine U19 in der DFB-Nachwuchsliga einem Torhüter aus Hilst eine Chance gibt. Niko Eiermann wechselt im Sommer von der U17 des FK Pirmasens ins Nachwuchsleistungszentrum „der Schanzer“ an die Donau. „Ein Wechsel, der mein ganzes bisheriges Leben auf den Kopf stellt“, sagt der 16-jährige Gymnasiast, der daher schon mal angefangen hat, sich mit selbstständiger Haushaltsführung vertraut zu machen.

Von außen betrachtet, denken viele, dass Fußballtalente, die zu den großen Klubs in die Nachwuchsleistungszentren wechseln, eine Rundum-Versorgung bekommen und neben dem Fußball eine ruhige Kugel schieben können. Hotelähnlich eben. Der FC Ingolstadt ist sicherlich auch so eine Adresse. Die 140.000 Einwohner zählende oberbayrische Stadt verfügt über drei Fußballstadien, wobei die Audi-Sportakademie mit ihrem Audi Sportpark, in dem „die Schanzer“ zu Hause sind, natürlich heraussticht. An die Sportakademie angegliedert ist ein Jugendhaus das 22 Nachwuchstalenten ab 14 Jahren ein pädagogisch betreutes Wohnen mit Vollpension bietet. Es soll ein optimales Zusammenspiel zwischen Wohnen, Leben, Leistungssport und Schule gewährleistet werden.

Vorbereitung auf Umbruch

Also auch für den Keeper aus Hilst? „Knapp vorbei ist auch daneben“, gilt das für Ingolstadts Kicker ab der U19 nicht mehr. „So kommt jetzt nicht nur fußballerisch ein ganz anderes Umfeld auf mich zu, sondern auch für Wohnen, Leben und Schule“, ist Eiermann gerade dabei, sich auf diesen radikalen Umbruch vorzubereiten. Er wird in einer kleinen Wohnung seinen eigenen Haushalt führen müssen. Einkaufen, Kochen, Waschen, Putzen, Termine einhalten und nach dem Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens wird auch eine neue Schule in Ingolstadt auf ihn warten. „Die Vorbereitungen für eine selbstständige Haushaltsführung laufen auf vollen Touren“, berichtet Vater Marko Eiermann, wie sein Sohn im noch gemeinsamen Haushalt in Hilst völlig neue Talente entwickelt.

Wie ist das Torhüter-Talent aus der 321 Einwohner zählenden Gemeinde unweit der deutsch-französischen Grenze ausgerechnet zum FC Ingolstadt gekommen? „Ich bin ja schon seit vielen Jahren in Fußballerkreisen unterwegs. Und da hat ein Bekannter einem Berater einen Tipp gegeben, und schon ist der Kontakt zustande gekommen“, berichtet Papa Marko, heute 44, der als Mittelfeldspieler für den SC Hauenstein in der Oberliga aktiv war und später auch Trainer des SCH war. Für Niko folgten zwei Probetrainings in Ingolstadt im Dezember und zuletzt im Januar. „Mir wird hier eine Chance geboten, mich in der DFB-Nachwuchsliga zu bewähren. Ich freue mich auf diese Herausforderung und werde alles dafür tun, dieses Vertrauen, das der Verein in mich setzt, auch zu erfüllen“, hat Eiermann natürlich auch die „ganz anderen Gegner“ schon im Auge.

Namhafte Gegner warten

In der Vorrunde der Nachwuchsliga hatte es die U19 des FC Ingolstadt mit dem VfB Stuttgart, dem 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth, Jahn Regensburg und Kickers Offenbach zu tun. In der laufenden Hauptrundengruppe C der B-Liga führt der FC Carl Zeiss Jena vor Ingolstadt. Es folgen Erzgebirge Aue, Wacker Burghausen, Stuttgarter Kickers und der SpVgg Unterhaching. Für die nächste Saison können aber auch der FC Bayern München oder der TSV 1860 München als Gegner auftauchen, denn die Gruppen werden neu zusammengestellt.

Gerade Meister mit der FKP-U17 geworden: Niko Eiermann. Foto: fnsz

Niko Eiermann begann mit dem Fußballspielen bei den Bambini der SG Grenzland. „Die habe ich damals in Hilst trainiert. Niko hat mit drei Jahren angefangen und bis in die E-Jugend mal als Torhüter, mal als Feldspieler agiert. Erst dann kam mehr die Spezialisierung zum Keeper“, berichtet Marko Eiermann. Beim FK Pirmasens kam dann das Stützpunkttraining dazu. Gerade wurde der 16-Jährige Meister mit dem FKP in der B-Junioren-Verbandsliga.

Qualitäten als „Elfmeter-Killer“

„Ich trainiere die Jungs des Jahrgangs 2009 jetzt im zweiten Jahr. Zu Niko kann ich sagen, dass er sich unglaublich entwickelt hat, wobei auch das Torwarttraining mit Daniel Kläs beigetragen hat. Er besitzt eine tolle Mentalität, ist trainingsfleißig, und falls es mal einen Elfmeter gegen uns gab, wussten wir: Der ist noch lange nicht drin! Da hat Niko nämlich auch seine Qualitäten!“, beschreibt U17-Coach Willem Schonewille seinen Keeper und: „Wir drücken ihm alle die Daumen, dass er sich in Ingolstadt durchsetzt.“