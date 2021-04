In der Pfalz gibt es wohl kaum einen anderen Bildhauer, der in fast jeder größeren Stadt eine Plastik hinterlassen hat. Der aus Kaiserslautern stammende Gernot Rumpf ist auch in Pirmasens gut vertreten. Fünf Plastiken finden sich in der Stadt von dem Künstler, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Darunter auch eine Plastik, die gewissermaßen als Frühwerk, so gar nicht dem späteren Rumpf entspricht.

Am bekanntesten ist von Rumpf der über dem Schlossplatz thronende Stierkopf, der zigtausendfach fotografiert und vom Marketingverein als Stadtmaskottchen auserkoren, inzwischen sogar die Stadt an sich repräsentieren soll, obwohl vor Rumpfs Plastik kein Mensch in Pirmasens einen Bezug zu Stieren herstellen wollte. Der Stierkopf war ein Geschenk des Serviceclubs Lions an die Stadt zur Fertigstellung der Fußgängerzone. Anfangs waren die Pirmasenser gar nicht begeistert von dem als „goldenes Kalb“ verschrieenen Objekt, das so prominent zwischen St. Pirmin und dem Schlossbrunnen sitzt. Die Marketingexperten der Stadtverwaltung suchten und fanden dann doch noch einen Bezug zur Stadt über das Leder vom Rind und die Fruchtbarkeit der Tiere. Es wurde sogar die antike Mythologie bemüht mit der Sage von Zeus, der Europa entführte. Auf dem Weg nach Kreta sei dann über Pirmasens ein goldenes Vlies verloren worden. Eine Geschichte mit so vielen Haken, dass sie wirklich hängenblieb.

Zwei Schwäne zur Gesellschaft

Damit der Stier nicht so alleine auf dem Schlossplatz bleibt, wurden noch zwei Schwäne von Rumpf angeschafft, die am Fuß des Schlossbrunnens die Anlage flankieren. Das war Mitte der 80er Jahre. Zu der Zeit gab es schon über zehn Jahre lang zwei weitere Objekte des Pfälzer Bildhauers in der Stadt.

Schon 1973 schuf Rumpf die Plastik „Alles fließt“ als Kunst am Bau für den Neubau der Kreisverwaltung am Sommerwald und diese Plastik wurde gleich zweimal zur Einnahmequelle für den Bildhauer. Ursprünglich fand sich die Brunnenanlage in einer Ecke und wanderte in den 90er Jahren in die Mitte des Vorplatzes der Verwaltung. Ein Anbau war da gerade fertig geworden und verlangte ebenfalls nach Kunst am Bau. Die Verlegung und Erweiterung um vier Steine wurde als Beitrag für die Kunst am Bau deklariert und von Rumpf künstlerisch begleitet.

1975 schließlich schuf Rumpf zusammen mit seinem Vater Otto das große Ehrenmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs im Alten Friedhof. Otto Rumpf war als Steinbildhauer bekannt, während der Sohn die Bronzeskulptur liebt. Beide zusammen finden im Alten Friedhof eine beeindruckende Synthese.

Die Maus als Markenzeichen und Signatur

Vor 40 Jahren hat Gernot Rumpf einmal einen Bronzealtar für den Dom zu Xanten entworfen. Als Symbol der Bescheidenheit platzierte er eine Maus, die bei der Montage einem zufällig anwesenden Knaben ins Auge sprang. „Daraus ist die wiederkehrende Maus als eine Art Unterschrift entstanden“, sagt Gernot Rumpf, der damit vor allem, aber nicht nur Kinder zur Entdeckungstour durch seine Figurengruppen einlädt. Nur in Pirmasens ist keine dieser Mäuse zu finden.

Auch Brunnen in Japan und Jerusalem

Aus der Werkstatt des pfälzischen Bildhauers stammen – unter anderen! – der Weinbrunnen in Bergzabern und der Geißbockbrunnen in Deidesheim, der Tabakbrunnen in Hayna und der Lutherbrunnen in Ludwigshafen, der Lederstrumpfbrunnen in Edenkoben sowie der Ochs- und Esel-Brunnen in Dannstadt-Schauernheim.

Nicht zu vergessen natürlich die wasserumspülten Elwetritsche-Darstellungen in Neustadt und Obermoschel, sowie jenes Einhorn, das seit 1993 in Lauterns japanischer Partnerstadt Bunkyo-ku auf die Mythologien im alten Europa verweist. Auch in Duisburg, Essen, Fürth, Geislingen an der Steige, Heidelberg, Konstanz und Mainz sind Werke des detailverliebten Skulpteurs zu bestaunen, ganz zu schweigen von einem 1989 eingeweihten Löwenbrunnen in Jerusalem.

Ein Pfälzer in der Welt also, der rund um den Globus von pfälzischer Kreativität und Humorigkeit kündet. Geboren wurde er in Kaiserslautern, aufgewachsen ist er in der Erlenstraße. Während des Kriegs ging er mit seiner Mutter und den Geschwistern zu den Großeltern nach Lachen-Speyerdorf, während der Vater im Feld stand. Auch der – Otto Rumpf mit Namen – war Künstler und entstammte einer Kaiserslauterer Bildhauerfamilie, Mutter Martha widmete sich demselben Metier.

Noch auf der Wunschliste: Ein Porträt seiner Frau

„Die Verbindung zu Kaiserslautern war also immer da und immer recht eng“, sagt Gernot Rumpf. „Meine Familie ist verstreut, denn mein Vater hatte vier Brüder.“ Ebenso wie die Eltern studierte er an der Münchner Akademie der Bildenden Künste, wo damals Erich Koch aus Roßbach (Kreis Kusel) die Gießerei leitete. Schließlich errichteten auch Vater und Sohn Rumpf daheim in Lachen einen Schmelzofen. 1973 erhielt Gernot Rumpf einen Lehrauftrag an der Kaiserslauterer Uni, der später in eine Professur umgewandelt wurde. Zeitweilig arbeitete er in Salzburg und der römischen Villa Massimo.

Obwohl er auch mit sakralen Plastiken und Medaillen hervorgetreten ist, sind die staunenswert facettenreichen Brunnenanlagen längst das etablierte Markenzeichen des zurückhaltend-freundlichen Traumbildners und Geschichte(n)erzählers. Bei vielen seiner Werke geht ihm seine Frau Barbara zur Hand, mit der er vier Kinder hat.

Nach seinen Zukunftsplänen gefragt, antwortet Gernot Rumpf: „Ich will schon immer mal ein Porträt meiner Frau machen. Es wäre schön, wenn wir das endlich zusammen angehen könnten.“