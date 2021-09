Der heruntergekommene Gebäudebestand in der Innenstadt soll mit einem Modernisierungsprogramm auf einen neuen Stand gebracht werden.

Das „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept“ wurde am Montag vom Stadtrat beschlossen und ermöglicht Hausbesitzern, Zuschüsse und Steuervergünstigungen zu erhalten, wenn sie ihre Immobilie modernisieren. Wenig Hoffnung auf eine Trendwende hat jedoch Frank Eschrich (Linke) durch das Konzept. Die Innenstadt sei bereits zu sehr heruntergewirtschaftet. Viele Besitzer seien zu alt, um noch eine Modernisierung angehen zu wollen, so Eschrich. Der Sanierungsstau sei generell zu groß. Der Linke-Politiker wertete das jahrelang von der Stadtspitze vehement verteidigte Einzelhandelskonzept als gescheitert.

Mit diesem Konzept, das bestimmte Arten von Einzelhandel auf die Innenstadt beschränkt, sei mehr verhindert als gefördert worden. Dem widersprach Oberbürgermeister Markus Zwick, der die Stadt generell auf einem guten Weg sieht. In den vergangenen Jahren sei viel in die Stadt investiert worden, die Anzahl der Zuzüge steige, und es gebe inzwischen sogar einen richtigen Fachkräftemangel, sagte Zwick. Manfred Vogel (Grüne) sieht den Aspekt der Förderung von Einzelhandel und Wohnen in dem neuen Konzept als zukunftsweisend. Die Innenstadt sei mehr als nur Einkaufen.