Seit vielen Jahren sorgt Dominik Pfundstein im Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) dafür, dass Schwimmer sicher ins kühle Nass springen können. Vom Azubi bis zum stellvertretenden leitenden Schwimmmeister hat er viele Aufgaben übernommen. Besonders im Sommer hat er alle Hände voll zu tun.

Dominik Pfundstein arbeitet seit 1998 im Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub). Dort absolvierte er zunächst eine ganz normale Ausbildung und schaffte es 2013 schließlich zum geprüften Meister für Bäderbetriebe. Zudem ist er heute stellvertretender leitender Schwimmmeister. Im Freibad sorgt er in der Ferienzeit unter anderem darum, dass Kinder und Erwachsene sicher schwimmen und im Wasser planschen. Die Aufsicht, das Pflegen und das Warten der technischen Anlagen gehört ebenso zu seinen Aufgabenfeldern wie die Betreuung der Azubis. „Ich erstelle auch die Dienstpläne für meine Kollegen, was meine Arbeit ebenfalls abwechslungsreich macht. Kein Tag ist wie der andere. Ich arbeite in den Sommerferien auch sehr gerne draußen, einen reinen Bürojob könnte ich mir für mich gar nicht vorstellen“, sagt der 41-Jährige, der mit seiner Familie in Kröppen wohnt.

Mögliche Badeunfälle zu sehen und zu erkennen, bevor etwas passiert, lautet das Credo von Pfundstein und seinen Mitstreitern. Oft ins Wasser springen habe er bislang nicht gemusst, wie er weiter berichtet – und das, obwohl in den Sommerferien bei schönem Wetter sehr viel im Plub los sei. Auch darauf, dass sich Kinder und Jugendliche etwa an der Rutsche ordnungsgemäß verhalten und keinen „gefährlichen Quatsch“ machen, muss Pfundstein achten. Dass wir alle einmal jung waren und mögliche Gefahren nicht richtig abgeschätzt haben, weiß er und zeigt Verständnis für die jungen Leute. Dennoch gehe die Sicherheit im Plub vor. „Außerdem haben wir viele Stammgäste, die auch bei schlechtem Wetter kommen. Sie gehen auch ins Freibad, wenn es regnet oder die Temperaturen kühler sind. Diese Stammgäste kennen wir schon gut, die Gesichter kann man irgendwann sogar mit Namen zuordnen“, sagt Pfundstein.

Schwimmen geht er auch in der Freizeit

Wenn er in den Sommerferien nicht gerade arbeitet, lässt es sich der Familienvater mit seinen drei Töchtern ebenfalls im Wasser gut gehen. Wenn er mit ihnen schwimmen geht, wird die Familienzeit groß geschrieben. „In den Ferien werde ich auch ein bisschen frei haben, das geht mit schulpflichtigen Kindern gar nicht anders. Ich hoffe auf gutes Wetter, damit wir wieder schwimmen gehen können. Das mache ich mit meinen Kindern sehr gerne“, sagt er.