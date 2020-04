Zuletzt hat der Stadtrat am 27. Februar getagt. Die Corona bedingte Zwangspause endet am Montag. Allerdings treffen sich die Kommunalpolitiker an einem ungewöhnlichen Ort.

Um 14 Uhr beginnt die Sitzung in der Festhalle, nicht wie sonst üblich im Ratssaal auf dem Messegelände. Mit dem neuen Sitzungsort soll gewährleistet werden, dass sich Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter, Bürger und Journalisten nicht all zu nahe kommen. Außerdem haben sich die Fraktionen darauf geeinigt, dass nur ein Schrumpf-Parlament tagen wird. Es nehmen nur so viele Ratsmitglieder an der Sitzung teil, wie nötig sind, um die Beschlussfähigkeit zu gewährleisten – das sind 23 von 44 Mandatsträgern. Anhand des Wahlergebnisses wurde die Sitzverteilung berechnet, um das Stärkeverhältnis im Rat zu wahren.

Verkürzte Sitzungsdauer

Die Dauer der Sitzung wird verkürzt und die Tagesordnung laut einer Mitteilung „auf das Notwendigste“ beschränkt – entsprechend den Empfehlungen der Landesregierung zur Minimierung der Ansteckungsgefahr. Aus diesem Grund wird auf Präsentationen und Vorträge verzichtet. Insgesamt finden sich in der Sitzungsvorlage 13 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil sowie fünf im nichtöffentlichen. Hinzu kommen zahlreiche Unterpunkte über die ebenfalls abgestimmt werden soll. Die Vorhaben reichen von Bauprojekten wie dem Abriss der Kaufhalle über Zuschüsse für Sportvereine bis hin zu Anfragen der Fraktionen und juristischen Angelegenheiten.

Den Ratsmitgliedern stehen alle Informationen und Sitzungsunterlagen wie üblich digital beziehungsweise in Papierform zur Verfügung. Um eine zügige Sitzung zu gewährleisten, sind die Kommunalpolitiker angehalten, ihre Redebeiträge ebenfalls kurz zu fassen.

Bürger können teilnehmen

Interessierte Bürger können dem öffentlichen Teil der Sitzung nach wie vor beiwohnen. Jedoch greifen auch hier besondere Regeln und Auflagen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Dazu zählen vorgegebene, größere Sitzabstände, wodurch sich die Anzahl der Besucherplätze auf dem Mittel- und den beiden Seitenbalkons reduziert. Die Stadtverwaltung bitte Besucher, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.