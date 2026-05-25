Aus dem Stand gut angenommen wird die neue Pumptrack-Anlage am Eisweiher. Zur Eröffnung strömten Dutzende Kinder und Jugendliche. Zeitweise wurde es richtig eng.

Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern hat das Garten- und Friedhofsamt den Rundkurs mit vielen Hügeln und Verschwenkungen anlegen lassen. 149.000 Euro hat die Anlage gekostet, die großzügig von Rheinberger-Stiftung und Daniel-Theysohn-Stiftung unterstützt wurde, wie André Jankwitz, der scheidende Leiter des Gartenbauamtes bei der Eröffnung betonte. Bei der Planung hatte Jankwitz gehofft, die Anlage mit einem Eigenanteil von nur 15.000 Euro realisieren zu können. 60.000 Euro sollten über die Sportförderung der Landesregierung kommen, 55.000 Euro über die Stiftungen und 19.000 Euro an Spenden.

„Das geht auch mit Bobbycars“

Die Initiative für die Anlage kam von den Jugendlichen selbst, die sich im Strecktalpark an der Skateranlage treffen. Im Unterschied zur Skateranlage mit den einzelnen Betonelementen für Sprünge und andere Kunststücke wird auf dem Pumptrack kontinuierlich an einem Stück gefahren. Die Fortbewegung soll möglichst über Pumpen mit dem Fahrrad erfolgen. Richtige BMX-Experten nutzen Räder ohne Pedale.

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Hauptsächlich nutzen BMX-Fahrer den Pump-Track. Dazu kommen Tretroller, die am Freitag gut vertreten waren. „Das geht aber auch mit Mountainbike-Rädern oder Bobbycars“, meinte Tobias Reichelt von der Firma Dirt Ways. Für die Eröffnung hatte Dirt Ways 14 BMX-Räder zum Ausleihen mitgebracht. Skateboards und Tretroller kamen vom Jugendhaus One des Internationalen Bund (IB). Das Jugendhaus biete Veranstaltungen im Strecktalpark an der Skateranlage an. „Da ist eine richtige Community entstanden“, sagte Hannah Bender vom Jugendhaus, die mit ihrem Team künftig öfter am Eisweiher präsent sein will.

„Riesenbereicherung“

Realisiert hat die Anlage Dirt Ways aus Herzogenaurach. Laut Reichelt steht in Pirmasens eine mittelgroße Anlage. 1000 Quadratmeter misst die Anlage am Eisweiher. Dirt Ways habe andere Anlagen mit nur 600 Quadratmetern und auch 5000 Quadratmetern realisiert. Im vergangenen Jahr waren die Erdarbeiten gestartet. Die Feinmodellierung und Asphaltierung haben Mitarbeiter in Handarbeit erledigt, erläuterte Jankwitz. Verwendet wurde ein feinerer Asphalt als im Straßenbau üblich, so Reichelt. Es sei eine Ganzjahresanlage, wobei die Piste bei Regen und Nässe nicht genutzt werden soll, wie auf einer Gebrauchsanweisung am Rand zu lesen ist. Ein Helm ist Pflicht, und E-Scooter dürfen nicht auf die Piste.

Der Pumptrack am Eisweiher war Teil der Bewerbung für die Landesgartenschau. Der Standort habe sich angeboten, da dort schon der Einstieg in den Mountainbikepark Pfälzerwald ist, erläuterte der Sportbeigeordnete Denis Clauer. Begeistert von der Resonanz zeigte sich Bernhard Matheis als Vertreter der Rheinberger-Stiftung. Der Pumptrack sei ein Angebot ganz nach dem Geschmack des Stiftungsgründers Klaus Rheinberger, das Sport und Vergnügen verbinde. „Das ist eine Riesenbereicherung für Pirmasens“, sagte Matheis.

Das Jugendhaus One will den Pumptrack am 5. September mit einer eigenen Veranstaltung in den Vordergrund rücken. Dann startet das vierte „Pirmasenser Skate Date“ am Eisweiher. Das erste Skatedate wurde 2023 zur Einweihung der Anlage im Strecktalpark veranstaltet.

Der Pumptrack findet sich am Eisweiher zwischen Weiher und Krankenhaus auf einer früher als Bolzplatz genutzten Wiese unterhalb des Krankenhauses. Die Anlage ist rund um die Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.