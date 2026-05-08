Eine ungewöhnliche Figur der Pirmasenser Geschichte ist am 9. März 1891 geboren worden. Der Jude Herbert Schohl war Kriegsheld, NS-Verfolgter und Akteur des Wiederaufbaus.

Während seine Familie um ihn herum entrechtet, vertrieben oder ermordet wurde, überlebte Herbert Schohl den Zweiten Weltkrieg mitten in der Stadt. Der spätere Landrat des Kreises Pirmasens wurde am 9. März 1891 in eine jüdische Familie geboren. Von seinen drei Brüdern fiel einer im Ersten Weltkrieg, die anderen beiden wurden von den Nationalsozialisten ermordet, genauso wie die Mutter Babette (1868 bis 1944).

Babette Schohl war eine geborene Bloch und stammte aus Rodalben. Der Vater war der Kaufmann Ludwig Schohl (1860 bis 1935). In seiner Jugend war Sohn Herbert mit dem zwei Jahre jüngeren Richard Mann befreundet, der nach dem Ersten Weltkrieg einen völlig anderen Weg einschlug. Schohl wurde während dieses Kriegs als Offiziersanwärter bei den Ulanen mit mehreren Orden ausgezeichnet und verlor im Feldzug gegen Russland ein Bein. Im Lazarett in Landau lernte er seine spätere Frau Johanna kennen, die aus Kaiserslautern stammte und evangelisch war. Die Ehe mit ihr und möglicherweise auch die alte Freundschaft zu Mann waren es, die Schohl später das Leben retteten.

Zum evangelischen Glauben konvertiert

Nach Kriegsende 1918 soll Schohl zeitweise eine eigene kleine Schuhfabrik betrieben haben, später arbeitete er als Schuhhandelsvertreter. Seine zwei Töchter wuchsen evangelisch auf, er konvertierte später ebenfalls – für das NS-Regime ab 1933 galt er jedoch weiterhin als Jude. Auch seine ältere Schwester Pauline lebte in gemischtreligiöser Ehe. Sie war mit Hans Liedl liiert, Regierungsoberinspektor beim Bezirksamt, dem Vorläufer der Kreisverwaltung.

Die jüdische Gemeinde in Pirmasens war fest ins Stadtleben integriert. Umso mehr erschreckte sie das Erstarken des Nationalsozialismus, der die Juden herabwürdigte und als Sündenbock diffamierte. Die NS-Bewegung stieß in Pirmasens angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten der Schuharbeiter und der Ohnmachtserfahrung durch Separatismus und französische Besatzung auf sehr fruchtbaren Boden. Erste führende Mitglieder in der Pfalz waren der Rodalber Volksschullehrer Josef Bürckel, später Gauleiter, und Richard Mann, der die Pirmasenser NSDAP-Ortsgruppe zur zeitweise größten in der Pfalz ausbaute. Ausgerechnet Schohls Jugendfreund.

Arbeitsverbot und Schikane

Schohls Leben änderte sich spätestens 1933 drastisch. Die Machtübernahme der Nazis bedeutete für jüdische Bürger immer stärkere Einschränkungen und die ständige Gefahr willkürlicher Übergriffe. Jüdische Geschäfte in der Stadt wurden verwüstet und boykottiert. Jüdische Bürger sollten zum Verkauf unter Wert an Nichtjuden gezwungen werden. Schohl durfte nicht mehr arbeiten, seine Töchter wurden in der Schule schikaniert.

1938 wurde die jüdische Bevölkerung der Stadt zusammengetrieben und über die französische Grenze abgeschoben, von wo die Franzosen sie wieder zurückbrachten. Schohl wurde vorübergehend verhaftet, musste aber nicht die Stadt verlassen, was er vielleicht Richard Mann verdankte. Der sich nach außen radikal gebende Nazifunktionär soll bei gewalttätigen Übergriffen des Regimes mäßigend eingegriffen haben. Ein persönlicher Einsatz Manns für Schohl lässt sich nicht eindeutig beweisen, ist aber plausibel.

Brüder und Mutter verloren

Im Holocaust verlor Schohl zwei Brüder und seine Mutter. Richard, der ältere Bruder, war von Saarbrücken nach Frankreich geflüchtet, wo die Nazis ihn und seine Frau erschossen. Ihren beiden Söhnen gelang die rechtzeitige Auswanderung. Wilhelm Schohl, Herberts jüngerer Bruder, wurde 1941 ins Konzentrationslager (KZ) Riga deportiert und dort erschossen. Die Mutter wurde 1942 am Wohnhaus der Familie in der Kaiserstraße 43 von der Gestapo verhaftet und ins KZ Theresienstadt verschleppt. Trotz ihres Alters überlebte sie dort noch zwei Jahre lang. Mehr als eine Postkarte und die Nachricht über ihren Tod gelangte jedoch nicht nach Pirmasens.

Herbert Schohl und seine Schwester Pauline waren durch „privilegierte Mischehe“ die meiste Zeit vor Deportation geschützt, konnten sich dessen aber nie sicher sein. Am 9. März 1945 wurde Pauline noch kurz vor Kriegsende festgenommen und nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebte und gelangte nach der Befreiung auf abenteuerliche Weise zurück nach Pirmasens, wo sie 1960 starb.

Versöhner und Vermittler

Am Kriegsende 1945 setzte das amerikanische Militär den politisch unbelasteten Schohl als Leiter des städtischen Amtes für Wiederaufbau und Wirtschaft ein. Er arbeitete an einer schnellen Wiederherstellung der Industrieproduktion und der Herrichtung von Wohnraum in der schwer zerstörten Stadt. Im September 1945 wurde er Landrat des Kreises Pirmasens. Er wirkte als Versöhner und Vermittler sowohl gegenüber der französischen Besatzungsmacht als auch gegenüber früheren Nationalsozialisten. Viele davon hatten mit Einzug der Amerikaner ihre Wohnungen räumen müssen. Ausgerechnet Schohl entschied über ihre Rückkehrgesuche und verzichtete dabei auf Revanche. 1948 wechselte er zur Bezirksregierung der Pfalz nach Neustadt. Gesundheitlich angeschlagen, trat er zwei Jahre später in den vorzeitigen Ruhestand und starb am 18. Februar 1957 in seiner Heimatstadt.

Schohls Tochter Hannelore, verheiratete Keuchel, gab 2019 als 99-Jährige und älteste Gersbacherin ein Interview für das Jahrbuch des Historischen Vereins. Im gleichen Jahr wurde am früheren Wohnhaus der Familie in der Kaiserstraße eine Gedenktafel angebracht, begleitet durch den Zeitzeugen Gerhard Heil. Er hatte im Alter von sechs Jahren als Nachbar der Familie die Deportation von Babette Schohl miterleben müssen.

Zum Autor

Alexander Nicolay wohnt in Lemberg. Er ist Psychologe in Neustadt und in Pirmasens unter anderem als Schauspieler beim Armen Kreativen Theater (AKT) bekannt. Er verfasst in seiner Freizeit Kurzbiografien zu historischen Persönlichkeiten bei Wikipedia, besonders gerne zu Personen mit Bezug zu Pirmasens. Seit 2023 ist er als freier Autor für die RHEINPFALZ tätig und berichtet über historische Themen mit Bezug zu Pirmasens.

