Das Pirmasenser Frauenhaus ist vieles: letzte Rettung, Heimat auf Zeit, erster Schritt in die Freiheit. Eines ist es nicht: ein Selbstläufer. Denn die Finanzierung dieser Einrichtungen ist in Deutschland nach wie vor nicht bundeseinheitlich geregelt; sie liegt in den Händen der Länder.

Ob Frauen, die Schutz vor ihrem Partner suchen, Hilfe bekommen, hängt vom jeweiligen Bundesland ab und wie dieses seine Frauenhäuser ausstattet. Für das Pirmasenser Frauenhaus läuft