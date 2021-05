Eine spezielle App, die die Stadtbücherei ihren Kunden kostenlos zur Verfügung stellt, soll Kinder spielerisch beim Lesenlernen motivieren. Sie heißt „eKidz“ und bietet neben einer Vorlesefunktion im Karaoke-Format, animierten Illustrationen und Quizfragen auch Möglichkeit, dass die Kinder sich selbst aufnehmen.

„Die Erfahrung, sich selbst zu hören, hat einen großen Lerneffekt“, zitiert die Stadtverwaltung App-Erfinderin Nataliya Tetruyeva. „Die Kinder sammeln damit Erfahrungen auf mehreren Ebenen: Sie hören sich selbst beim Lesen und nehmen ihre eigene Stimme und die Lesefortschritte besser wahr. Sie haben Spaß und empfinden die Übung nicht als Pflichtaufgabe. Auch Nacherzählungen der gelesenen Geschichten mit eigenen Worten sind möglich. Auch Eltern, Lehrkräfte und andere Betreuungspersonen können sich die Aufnahmen anhören und sogar Belohnungen in Form von Symbolen vergeben. Das freut die Kinder und motiviert sie zum Weiterlesen.“

Die App will Kinder spielerisch und intuitiv beim Spracherwerb unterstützen und arbeitet dabei mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Sie richtet sich laut Stadtverwaltung auch an Kinder, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Auch Texte in Englisch und Spanisch sind verfügbar.

14 Tage kostenlos, Verlängerung möglich

So geht’s: „eKidz“ im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen, „Anmelden mit Konto einer Bibliothek“ anklicken, Stadtbücherei Pirmasens auswählen und mit Nummer und Passwort des Bibliotheksausweises anmelden. Danach kann man die App für bis zu zwei Kinder parallel für 14 Tage lang nutzen, eine Verlängerung ist möglich.

Die Stadtbücherei ist wegen Bauarbeiten voraussichtlich noch bis 4. Juni geschlossen. Kontaktaufnahme bis dahin nur per Telefon oder E-Mail: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, 06331/84-2358, stadtbuecherei@pirmasens.de.