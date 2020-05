Nachdem die Landesregierung Lockerungen beschlossen hat, reagiert darauf auch das Pirmasenser Diakoniezentrum. Es hat sich für diesen Schritt in Richtung Normalität vorbereitet und präsentiert einer Mitteilung zufolge „kreative Lösungen“.

Durch die neue Verordnung wird Betretungsverbot in Alten- und Pflegeheimen aufgehoben – sofern die Träger der Einrichtungen für die Sicherheit der Bewohner sorgen können. „Aufgrund der hohen Verletzlichkeit unseres Klientels haben wir bereits im März darauf gedrängt, die Pflegeeinrichtungen zu schließen um eine Ausbreitung des Coronavirus in unseren Häusern zu verhindern,“ erklärt Carsten Steuer, Vorstand des Diakoniezentrums. Allerdings sei schnell deutlich geworden, wie sehr die Bewohner unter dem reduzierten Kontakt mit ihren Angehörigen leiden.

Eine Projektgruppe des Diakoniezentrums hat nun einen Weg gefunden: So können die Bewohner der Häuser Bethanien in Pirmasens, Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen und Sarepta in Contwig ab dem kommenden Wochenende nach entsprechender Terminvereinbarung Besuch von Angehörigen in extra dafür eingerichteten Besucherhäuschen erhalten. Das große Plus der Häuschen: Die externen Besucher gelangen durch einen Außeneingang direkt in den Besucherraum, ohne die eigentliche Einrichtung betreten zu müssen. Die Bewohner betreten den Raum von der anderen Seite, also aus dem Innenbereich der Einrichtung. Durch eine integrierte Plexiglaslösung zwischen Besucher und Bewohner ist die etwaige Möglichkeit der Übertragung des Coronavirus stark reduziert. Eine generelle und unkoordinierte Öffnung der Einrichtungen schließen die Verantwortlichen des Diakoniezentrums zum Schutze der Bewohner jedoch weiter aus. Unangemeldete Besuche sind weiter nicht möglich.

Nicht nur in den Altenhilfe gibt es Lockerungen

Parallel zur Entwicklung in den Altenhilfeeinrichtungen wird auch die Jugendhilfe Jona wieder vorsichtig geöffnet. Deren Mitarbeiter arbeiteten seit März primär über Telefon und Skype. Nun ist dank Plexiglaswänden, Mund-Nasen-Masken und Schutzvisiere auch wieder direkter Kontakt möglich.

Warum Pirmasens für ein strenges Besuchrecht in Altenheimen eintritt, steht hier.