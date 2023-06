Nicht ganz „Die Höhle der Löwen“, aber die Ähnlichkeiten zu dem Erfolgsformat aus dem Fernsehen war unübersehbar beim zweiten Gründerslam der Hochschule in Pirmasens.

Slam, das bedeutet, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen Teams, die ihre Ideen präsentieren. Der Unterschied zur Präsentation: das Publikum interagiert bei einem Slam mit, bewertet, analysiert direkt die Präsentationen. Die Arena, in der die angehenden Unternehmer ihre Visionen präsentierten, ist der Innenhof vor der Mensa an der Hochschule in Pirmasens. 80 Studierende warten bei sonnigem Wetter gespannt auf die Präsentation der sieben Start-up-Unternehmen. Start-ups, das sind junge Unternehmen mit vielen Ideen, aber wenig Geld. Geld wollen die Start-ups, die sich beim Gründer-Slam präsentieren, erst mal nicht. Sie brauchen Applaus, denn der Applaus entscheidet wer den Gründerslam gewinnt. Oder wie es in der Gründersprache heißt: wer erfolgreich pitcht.

Wer erfolgreich pitchen will, der braucht ein Produkt, Ideen, ein Marketingkonzept, einen Finanzplan. „Was nützt die beste Idee, wenn ich sie nicht an den Mann und die Frau bringe?“, sagt Ralph Wiegland, Dekan der Hochschule in Pirmasens; ein Professor, dem viel daran liegt, die Studierenden so realitätsnah wie möglich auf das Berufsleben vorzubereiten. „Unternehmerisch denken und handeln“ heißt ein Fach, das er unterrichtet – ein Pflichtfach beim Studium in Pirmasens. Deshalb sind beim Gründerslam aus allen Studiengängen Studierende vertreten. „Der Ingenieur muss wissen, ob seine Lösung auch finanzierbar ist“, skizziert Wiegland die fächerübergreifende Bedeutung dieses Faches.

Studenten lernen, sich und ihr Produkt zu präsentieren

Es birgt viele weitere positive Aspekte: Teamarbeit über verschiedene Bereiche hinweg beispielsweise. „Wir haben bei der Zusammensetzung der Gründerteams darauf geachtet, dass sie sehr gemischt sind“, sagt der Dekan. Chemiker sind mit Pharmazeuten und Textilspezialisten oder Logistikern in einem Team. Eine weitere Herausforderung, die mit dem Gründerslam verbunden ist: „Die jungen Menschen lernen, zu präsentieren. Sich und ihr Produkt“, sagt Wiegland. „Und das“, bestätigt Mark Schlick, der Wirtschaftsförderer der Stadt Pirmasens, „ist ganz wichtig, um gehört, um gesehen zu werden“. Für den Wirtschaftsförderer ist es wichtig, zu erfahren, welche Ideen die jungen Menschen haben, die in Pirmasens studieren.

Aus studentischen Planspielen ist schon oft ein Unternehmen entstanden. Er habe, sagt Schlick, auch immer noch Kontakt zu dem Team, das im vergangenen Jahr den Gründerslam für sich entschieden hat. Der Gründerslam ist für ihn auch Kontaktbörse. „Ich habe zum Beispiel tatsächlich bundesweit immer wieder Anfragen von Start-ups, die Ideen haben, die mit Schuhen zu tun haben, und die bei uns nach Expertise, nach Kontakten fragen zu den Leuten, die sich mit Schuhen auskennen“, erzählt Schlick. Schuhe und Pirmasens gehören eben doch noch zusammen. Genau deshalb, sagt Wiegland, habe die Aufgabe für den Gründerslam auch gelautet: Einen Sneaker auf den Markt zu bringen.

Nicht jeder fühlt sich einer Präsentation gewachsen

Sieben Teams haben in den vergangenen Wochen ihr Produkt (gedanklich) entworfen, Marketingkonzepte erarbeitet und den Pitch beim Gründer-Slam vorbereitet. Sechs Teams präsentieren. Vor vielen Menschen auftreten, Ideen präsentieren, das ist nicht jedermanns Sache. „Jeder, der hier präsentiert hat, hat schon gewonnen“, sagt Markus Becherer. Jeder, der präsentiert, hat eine herausfordernde Situation gemeistert, hat in nahezu allen Fällen die eigene Nervosität und Unsicherheit überwunden. Becherer, Poetry-Slamer mit abgeschlossenem Chemiestudium, moderiert den Gründer-Slam und versucht die Zuhörer für die Präsentationen zu begeistern. „Drei, zwei, eins“, zählt er Countdowns runter, um jungen Unternehmen, die sich Namen wie Bachlauf, Comfy Cloud, One step ahead, Fitty healthy shoes, Vario walk und Power lace gegeben haben auf die Präsentationsseite im Innenhof zu holen. Bei den Teams zeigt sich, nicht jeder fühlt sich einer Präsentation gewachsen, verzichtet auf den Auftritt und überlässt die Öffentlichkeitsarbeit den Teamkollegen. Andere wiederum präsentieren sensationell. In der Löwenhöhle fühlen sich manche auch sichtlich wohl.

Geht es um Sneaker-Trends, wird schnell deutlich, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Ein Schuh, durch modulare Sohlen, die je nach Einsatzbereich gewechselt werden können, ist eine Idee, die oft benannt wird. Schuhe aus Materialen produzieren, die wieder zu 100 Prozent recycelt werden können, eine andere. Und bequem, der Gesundheit förderlich sollen die Schuhe auch sein. Stöckelschuhe sind auch bei den 80 Studierenden an diesem lauen Sommerabend in Pirmasens nicht zu sehen. Sneaker – mal mit, mal ohne Socken getragen – sind der Renner.

Applaus wird gemessen

Nach zwei Präsentationsrunden ist es soweit. Becherer fasst für jedes Team die USPs zusammen. USP, das sind die Unique selling propositions, die Alleinstellungsmerkmale des Produkts. „Applaus“, fordert Becherer. Für jede Idee wird geklatscht. Das Technik-Team misst den Applaus. Werte werden verglichen. Es ist eine enge Kiste zwischen One step ahead und Vario walk. Genau geschaut, dann steht fest: One step ahead hat gewonnen. Auch hier die Idee der modularen Sohle. Abwarten, ob aus dem Sieg beim Gründer-Slam ein echtes Start-up wird.