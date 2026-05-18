Ein Bus voller Südwestpfälzer feierte am Wochenende in der Normandie das 60. Jubiläum einer Städtepartnerschaft. Fragen und Antworten rund um eine besondere Freundschaft.

Warum hat Waldfischbach-Burgalben ausgerechnet eine Partnergemeinde in der Normandie?

Das geht zurück auf eine Romanze zwischen einem französischen Soldaten, Henri Laiguedé, und einer jungen Frau aus Waldfischbach namens Annie Schmitt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs heirateten die beiden und zogen nach Carentan. Einem Stadtratsmitglied seiner französischen Heimatgemeinde erzählte Laiguedé in den 1960er Jahren von einem Herzensanliegen: der Partnerschaft zwischen Carentan und dem Heimatort seiner Frau in der Pfalz. Nachdem de Gaulle und Adenauer 1963 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichnet hatten, stand der Jumelage nichts mehr im Wege. Die beiden Gemeinderäte fassten 1966 nach wechselseitigen Besuchen von Delegationen den Beschluss einer Städtepartnerschaft.

Gibt es noch Zeitzeugen aus der Anfangszeit der Jumelage?

Beim ersten Besuch in Carentan war aus Waldfischbach das damalige Gemeinderatsmitglied Edwin Gampfer dabei. Sein Sohn Manfred Gampfer ist nach wie vor im Freundeskreis Carentan aktiv und war seit den 1970er Jahren schon unzählige Male in der Partnerstadt. Der 69-Jährige sagt, die Sprache sei bei den Treffen nie ein Problem gewesen. Notfalls habe man sich mit Händen und Füßen unterhalten.

Was muss man über Carentan wissen?

Die Stadt liegt 800 Kilometer entfernt von Waldfischbach-Burgalben im Norden Frankreichs, in der Normandie. Offiziell heißt die Gemeinde Carentan-les-Marais. Neben der Kleinstadt Carentan gehören der Kommune weitere Ortschaften an. Insgesamt leben dort etwa 11.000 Menschen, knapp 7000 in Carentan selbst. Die Stadt liegt im Herzen der Sumpflandschaften der Region Cotentin im Departement Manche.

Warum hat Carentan einen Hafen, obwohl die Stadt nicht am Meer liegt?

Napoleon wollte einen Kanal bauen, um eine Passage zwischen einer Landspitze am Ärmelkanal zu schaffen. Allerdings wurde dieser Plan nie vollendet. Der Kanal beginnt nordöstlich von Carentan und endet mitten im Land: in Carentan. Früher wurde die Wasserstraße benutzt, um Butter und Steine in Richtung England zu transportieren. Umgekehrt kamen von dort Schiffe mit Kohle an. Das alte Zollhaus erinnert an diese vergangene Zeit. Mittlerweile wird der Hafen von Wassersportlern genutzt, die dort ihre Boote haben. Er hat zudem eine Anlegestelle für ein originalgetreu nachgebautes Wikingerboot. Es bietet Ausfahrten für Touristen an. Die Gemeinde profitiert finanziell von den Liegegebühren der Wassersportler.

Wie funktioniert das mit den Gastfamilien?

Wenn die Delegation aus Waldfischbach-Burgalben in die Normandie reist, sind die Pfälzer dezentral bei Gastfamilien untergebracht. Umgekehrt schlafen die Franzosen bei den deutschen Familien. In den letzten 60 Jahren sind so schon viele feste Freundschaften zwischen den Bürgern aus Waldfischbach-Burgalben und Carentan-les-Marais entstanden.

Welche Rolle spielen Sprachkenntnisse?

Ein Teil der Franzosen spricht ein paar Worte Deutsch und umgekehrt sieht es ähnlich aus. Nicht zuletzt dank der Hilfe von Übersetzungs-Apps auf dem Handy und Englischkenntnissen auf beiden Seiten verstehen sich die Beteiligten problemlos.

Was muss ich tun, wenn ich mich an der Städtepartnerschaft beteiligen will?

Auf deutscher Seite wird der Austausch über den Freundeskreis Carentan organisiert. Wer Interesse hat, kann sich an den Vorsitzenden, Bertrand Favray, wenden. Gemeinsam mit den Verantwortlichen in Carentan sucht er dann eine passende Gastfamilie. Prinzipiell sollte die Bereitschaft bestehen, ebenfalls als Gastgeber zu fungieren.

Wie förmlich geht es bei der Jumelage zu?

Es gibt Momente voller Pathos, beispielsweise beim offiziellen Akt zur Erneuerung des Partnerschaftsversprechens oder beim Besuch des deutschen Soldatenfriedhofs La Cambe. Allerdings sind diese Zeiten überschaubar. Der Großteil des Austauschs ist sehr informell und unkompliziert, beispielsweise bei Picknicks, zu denen jeder etwas mitbringt und sich alle bedienen können.

Kein Geburtstag ohne Geschenke, oder?

Anlässlich des 60. Jubiläums der Partnerschaft gab es für die Franzosen eine Bank aus Holz aus dem Pfälzerwald. Außerdem überreichte der Beigeordnete von Waldfischbach-Burgalben, Herbert Beihl, eine Stele mit einer partnerschaftlich gestalteten Keramik. Das Werk stammt von Beihls Ehefrau Elvi. Umgekehrt fahren die Südwestpfälzer nicht ohne Geschenk nach Haus. Sie erhielten ein Aquarell einer Künstlerin, die in Carentan lebt, mit Motiven des Städtchens sowie aus Waldfischbach-Burgalben. Eine kleine Tradition ist es, dass die Pfälzer ein Fass Park-Bier in Carentan lassen.

Was ist das Erfolgsrezept der 60-jährigen Partnerschaft?

Der Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern steht im Mittelpunkt. Deutsche und Franzosen begegnen sich auf Augenhöhe. Sie teilen Freud und Leid. Das Gemeinsame und Verbindende steht dabei im Mittelpunkt. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, schadet es nicht, dass es bei den Treffen immer ausreichend Essen und Getränke gibt.

Wie geht es weiter?

Im kommenden Jahr wird eine Besuchergruppe aus Carentan-les-Marais wieder nach Waldfischbach-Burgalben kommen. Das Programm steht noch nicht fest. Aber bestimmt wird gemeinsam gefeiert und gelacht. Bis dahin halten die Pfälzer mit ihren französischen Freunden Kontakt via WhatsApp und Mail.