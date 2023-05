Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Jahre tüftelte der Zweibrücker Nicolas Perrault an seinem ersten Album, das in Teilen klingt, als handele es sich um bisher unentdeckte Stücke von Altmeistern aus den 70er Jahren. Das Album „Shadows Cast at Dawn“, das regelrecht aus der Zeit gefallen zu sein scheint, bietet zwei bärenstarke Stücke.

Wer das erste Album von Nicolas Perrault auf dessen Soundcloud hört, sieht vier Hashtags: Post Rock, Rock, Metal und Doom. Post Rock bedeutet, dass jegliche Strukturen aus den Spielarten