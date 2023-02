Ein Widerspruch vor dem Stadtrechtsausschuss kann sich rentieren. Der Unternehmer Salvatore Federico hatte gegen einen Grundsteuerbescheid widersprochen, weil er wegen der anfangs nicht zu vermietenden Gebäude auf dem Helmitin-Gelände einen Teil der Grundsteuer erlassen haben wollte.

Es handelte sich um eine fünfstellige Summe, die das Steueramt der Stadtverwaltung aber nicht erlassen wollte, weil dies nur mit einem Nachweis über die Vermietungsbemühungen gehe. Im Dezember war der Fall durch die Stadtrechtsausschusssitzung öffentlich geworden. Federico konnte zwar Belege für Immobilienannoncen in verschiedenen Onlineportalen vorlegen. Auf denen war jedoch nicht explizit zu lesen, dass sie für das Helmitin-Gelände geschaltet waren, was den Mitarbeitern des Hauses der Finanzen, so nennt sich in Pirmasens das Stadtsteueramt, nicht ausreichte. Einen Nachlass auf die Grundsteuer gebe es nur bei klar nachgewiesenen Vermietungsbemühungen.

Nachdem der Fall in der RHEINPFALZ geschildert wurde, meldete sich Oberbürgermeister Markus Zwick bei Federico, so erzählt es der Unternehmer. „Wir haben einen Kompromiss gefunden, mit dem ich gut leben kann“, schildert Federico auf Nachfrage zum Ausgang des Verfahrens. Details wollte er nicht verraten.

Von einem Kompromiss will die Pressestelle der Stadtverwaltung hingegen nicht sprechen. Stattdessen sei über die Wirtschaftsförderung der Stadt schriftlich nachgewiesen worden, dass Federico in regelmäßigem Austausch mit dem Fachamt gestanden habe, um die damals noch leerstehenden Hallen zu vermieten. „Insofern konnte belegbar und lückenlos nachgewiesen werden, dass seitens des Widerspruchsführers zu jeder Zeit ein aktives Vermarktungsinteresse bestand“, teilte Talea Meenken mit.