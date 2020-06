Im Fall des Jugendlichen, der in der Pirmasenser Bahnhofstraße von einem Polizisten grundlos geschlagen und getreten worden sein soll, hat sich am Mittwoch ein Detail ergeben, das bislang in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt war. Der Jugendliche soll einen dunkleren Teint und dunkle Haare aufweisen. Bislang hatte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf Anfrage lediglich mitgeteilt, dass er deutscher Staatsangehöriger ist. Allerdings ergänzte die Behörde gestern diese Aussage nicht nur um die Angabe zum Aussehen des Jugendlichen, sondern auch um die Angabe, dass er in Sri Lanka geboren ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt rund um einen Vorfall, der sich am Abend des 11. Mai abgespielt haben soll. Damals soll der Jugendliche in der Bahnhofstraße in Pirmasens ein Schaufenster eingeschlagen haben. Nachdem ihn die Polizei geschnappt hatte, wurde er von einem Beamten am Boden fixiert. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt einen weiteren Polizisten der Körperverletzung im Amt. Dieser Beamte soll nämlich aus dem Polizeiauto ausgestiegen sein und den am Boden liegenden Jugendlichen unvermittelt einen Schlag und einen Tritt gegeben haben. In ihrer Stellungnahme vom Mittwoch schreibt die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt: Nach dem derzeitigen Stand der Auswertungen und der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für einen rassistisch motivierten Hintergrund vor. Der Polizeibeamte wurde vor einigen Tagen aus Pirmasens versetzt. Er ist nun im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern eingesetzt. Was genau er dort tut, verrät das Polizeipräsidium Westpfalz nicht.

