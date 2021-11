Ein Rundgang durch das Westwallmuseum in Niedersimten bildet den Abschluss der offenen Gästeführung des Pirmasenser Stadtarchivs. Am Samstag, 20. November, begleitet Michael Gaubatz die Teilnehmer auf eine Zeitreise durch den Tunnel der Geschichte.

1938 wurde mit dem Bau des Westwalls begonnen. Abgeschirmt von den Blicken der Bewohner von Niedersimten sollten insgesamt 14 Kilometer lange Hohlgänge in den Fels getrieben werden, um ein Festungswerk gegen die Franzosen zu errichten. Das unterirdische Projekt mit dem Namen Gerstfeldhöhe sollte neben Kampf- und Verteidigungsständen auch Munitionsdepots, technische Betriebsräume, ein eigenes Militärlazarett und eine Kaserne für 800 Mann beherbergen. Eine eigene Schmalspurbahn samt unterirdischen Bahnhöfen hätte den Material- und Personentransport innerhalb der Anlage übernehmen sollen.

Damals unter strenger Geheimhaltung, stehen die Türen für die Öffentlichkeit inzwischen weit offen. Heute beherbergen die Gänge das Westwallmuseum. Gästeführer Michael Gaubatz nimmt Interessierte mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und erläutert den Teilnehmern die zahlreichen Ausstellungsstücke.

Die Führung beginnt um 14.30 Uhr am Eingang zum Museum, In der Litzelbach 2, in Niedersimten. Erwachsene zahlen elf, ermäßigt sechs Euro, Kinder bis sechs Jahre sind frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Warme Kleidung und festes Schuhwerk wird empfohlen. Für nicht-immunisierte Teilnehmer gilt die Testpflicht. Anmeldung beim Stadtarchiv unter Telefon 06331 842299.